Lidé, kteří 24. prosince zavítají do pražské zoologické zahrady, se mohou těšit na komentovaná krmení vybraných druhů zvířat a setkání v pavilonech. Ve 13:30 je na programu rovněž vystoupení lachtanů jihoafrických. Zahrada bude otevřená od 09:00. Vstupenky do areálu lze na pokladnách zakoupit do 14:00, přičemž děti mladší 15 let budou za vstup platit jednu korunu. Areál a pavilony zůstanou přístupné do 16:00, oznámila v tiskové zprávě zoo.