V Zoo Praha se mohou lidé 24. prosince těšit na komentované krmení některých zvířat či setkání v pavilonech. Ve 13.30 hodin na ně pak čeká trénink lachtanů. Děti do 15 let mají vstup za jednu korunu.

Navštívit mohou lidé také sousedící trojskou botanickou zahradu, a to od 9 do 14 hodin. K vidění bude řada stálozelených trvalek, jehličnany, stálozelené stromy a keře nebo i některé květy. Ve skleníku Fata Morgana jsou expozice asijských horských rostlin, kde je například nejstarší orchidej ve sbírkách botanické zahrady. Vinotéka sv. Kláry nabídne svařené víno a horký mošt.

Podívejte se: Jelení příkop je znovu přístupný

Prohlédnout si budou moci lidé i pražské památky jako Vyšehrad, kde v bazilice sv. Petra a Pavla bude od 10 do 16 hodin rozdávání betlémského světla. Pražský hrad letos poprvé hostí vánoční trhy, na Stájovém dvoře a Jiřském náměstí se tak návštěvníci mohou těšit na sortiment tuzemských prodejců. Otevřeno bude od 9 do 17 hodin.

Otevřené budou v sobotu i památky, které spravuje městská organizace Prague City Tourism, a to od 10 do 15 hodin, sdělila mluvčí organizace Klára Janderová. Lidé si mohou prohlédnout interiéry Staroměstské radnice, Prašné brány, Staroměstské či Malostranské mostecké věže. Navštívit lze i Petřínskou rozhlednu a zrcadlové bludiště.

Skauti v Praze rozvážejí Betlémské světlo ve dvou historických tramvajích

Za uměním mohou lidé ve Štědrý den jít do Museum Kampa, které bude mít otevřeno od 10 do 15 hodin nebo do domu U Zlatého prstenu, který spadá pod Muzeum města Prahy. Nachází se zde stálá expozice Praha Karla IV. – středověké město, která představuje metropoli a její proměnu za vlády Karla IV.

Lidé si o Vánocích mohou jít také zabruslit, a to například na kluzišti Čapadlo na pražské náplavce, na ledové ploše na Vypichu nebo na kluzišti na Letné. Za poplatek si lze půjčit brusle a vstupné je zdarma.