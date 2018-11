Na Staroměstském náměstí už stojí vánoční smrk. Košatý strom přivezl tahač

Výroba - Výroba Ruční balič 13 000 Kč

Ruční baliči § 92. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 13500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: § 92- 90 dní, email: mytaboo@email.cz, tel. 778 008 433 Ishtvan Syuch; návštěvní hodiny v úterý od 10:00 do 13:00. Pracoviště: My taboo s.r.o. - 001 do čertous, Do Čertous, č.p. 2760, 193 00 Praha 913. Informace: Ishtvan Syuch, +420 774 880 008.