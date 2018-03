Na ruské ambasádě mohou lidé podepsat kondolenční listinu

Praha začala s úklidem odpadků z míst pod Barrandovským mostem, které je častým „útočištěm“ lidí bez domova. Do prací, které by měly skončit ještě tento týden, se zapojili i samy bezdomovci, kteří za práci dostali zaplaceno a to 100 korun na hodinu. Médiím to ve středu řekl radní Daniel Hodek.