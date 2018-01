Na Praze 7 budou desítky nových parkovacích míst. Už od letošního února

Na Praze 7 budou od 1. února přidána další parkovací místa. Do systému ZPS (Zón placeného stání) by se tak mělo dostat o několik desítek parkovacích stání navíc. Nejvýrazněji změny zaznamenají řidiči v ulicích Vrbenského, nábřeží. Kpt. Jaroše či Za Elektrárnou.

Parkování. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Konkrétně ve Vrbenského ulici budou nová parkovací místa označena na vozovce ve dvou úsecích. V oblasti od ulice Malá Plynární po Ortenovo náměstí bude smíšené parkování a parkování pro rezidetny (modrá a fialová zóna). V úseku od ul. Bondyho po odbočku k čerpací stanici v ul. U Elektrárny pak přibude oranžová zóna pro krátkodobé parkování návštěvníků.

Nová parkovací místa pro návštěvníky i rezidenty

Připravuje se i obdobná úpravna na nábřeží Kpt. Jaroše v úseku od křižovatky s ulicí Dukelských hrdinů k nájezdu na Hlávkův most. Zde by mělo přibýt 15 nových míst v oranžové zóně. Návštěvníci zde budou parkovat od 8 do 18 hodin, pak mohou tato místa využít rezidenti pro večerní a noční parkování.

U Stromovky v ulici Za Elektrárnou, v úseku od můstku na Císařský ostrov po viadukt u Holešovického nábřeží by také měla přibýt nová parkovací místa v rámci rozšíření fialové smíšené zóny.

Naproti tomu, na konci Kamenické ulice u Stromovky se budou rušit nevyhovující parkovací místa, která jsou nevhodně situovaná na někdejší travnatou plochu. Snížení parkovacích zón v tomto místě bude kompenzováno prodloužením parkovacích zón v ulicích U Akademie a Gerstnerova. Na uvolněné ploše se plánuje výsadba zeleně.