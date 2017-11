Svatební rekord. Na Praze 6 oddali pár, kterému je dohromady 174 let

Své „Ano“ si v pondělí v obřadní síni v galerii Skleňák v Praze 6. řekli Vladimír Křížek a Hana Pessrová Křížková. Na to by nebylo nic obvyklého, kdyby jim oběma nebylo dohromady úctyhodných 174 let.

dnes 09:08 SDÍLEJ:

Na Praze 6 oddali pár, kterému je dohromady 174 let. Foto: Městská část Praha 6

„Na životě je hezké, že umí překvapit. Před pár lety jsem netušil, že jednou budu oddávat. A když jsem s tím začal, nenapadlo mě, že oddám snoubence ve věku 94 a 80 let. Tak hodně štěstí Vladimíre Křížku a Hano Pessrová Křížková,“ řekl zástupce starosty Jan Lacina, který pár oddával. ČTĚTE TAKÉ: V Lidicích se konala jubilejní svatba. Růžový sad je tak opět bohatší „Za důvěru a nominaci na oddávajícího děkuji Magdě Šebestové, někdejší dětské pěvecké hvězdě divadla Semafor, která dnes – pro leckoho možná překvapivě – ženila svého čtyřiadevadesátiletého tatínka,“ dodal.

Autor: Redakce