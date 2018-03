Na pivo ven? Povolování zahrádek bude mnohem jednodušší

/INFOGRAFIKA/ Že pivo chutná lépe venku, vědí provozovatelé restaurací velmi dobře. Kdo může, snaží se nabídnout během teplých měsíců posezení venku. Tomu však musí obětovat spoustu hodin běhání po úřadech. Obvykle ho nemine návštěva Technické správy komunikací, odboru dopravy, odboru majetku, někdy i památkářů. Některé radnice se rozhodly, že úřednické kolečko zjednoduší.

Zástupci desáté městské části loni jednali s památkáři magistrátu a vytvořili pravidla, s nimiž všechny dotčené úřady souhlasily. „Silniční správní úřad Prahy 10, který předzahrádku povoluje, posuzuje zejména to, jestli splňuje náležitosti stanovené platnou legislativou. Odbor památkové péče magistrátu naproti tomu posuzuje zejména její vzhled.

Sporné plůtky

Často se tak tyto dvě instituce rozcházely v názoru na to, jak mají předzahrádky vypadat,“ zmínil předseda dopravního výboru desítky Viktor Lojík. Vysvětlil to na konkrétním případu. Zatímco silniční úřad požadoval plůtky, které oddělí zahrádku od zbytku chodníku a budou sloužit jako vodicí linie pro nevidomé, památkáři požadovali zahrádky bez ohrazení. „Jednali jsme proto s památkáři a podařilo se nám definovat, jak by měly předzahrádky vypadat, aby splňovaly jak vyhlášku a požadavky silničního úřadu, tak metodiku památkářů,“ oznámil Lojík.

Pravidla tedy restauratérům doporučují, aby zvolili decentní a nepříliš masivní ploty z přírodních materiálů, jako je dřevo a kov. „Dále je třeba poznamenat, že pokud provozovatel závazné stanovisko památkářů získal již v minulém roce, a zahrádka bude stejná, není třeba žádat památkáře o nové, doloží se pouze kopie stanoviska loňského,“ doplnil Lojík.

Aplikace stále ve vývoji

Vyřizování předzahrádek najednou a elektronicky slíbil podnikatelům už loni na podzim i pražský magistrát. Konkrétně by se tato novinka měla na zkoušku týkat restaurací na území Prahy 1, jejichž zahrádky budou mít stejné rozměry i vybavení jako v předchozím roce, a tudíž je už všechny úřady jednou schválily. Podnikatelé však zatím mají smůlu a musí projít klasické kolečko.

„V současné době na tomto projektu pracujeme. Podílí se na něm několik odborů magistrátu i TSK. Elektronický systém zatím není v provozu a termín zprovoznění zatím nedokážeme odhadnout,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Doplnil, že úřad postupuje podle plánu a v souladu s usnesením rady.

Kromě času stojí otevření zahrádky i nemalé peníze. Platí se nájem majiteli pozemku i za zábor veřejného prostoru. „Cena za užívání veřejného prostranství je stanovena vyhláškou hlavního města Prahy na 15 korun za metr čtvereční a den. To ve většině případů představuje výrazně vyšší cenu, než je pronájem pozemku od jeho vlastníka,“ sdělil Erik Elmer z Obvodní kanceláře Hospodářské komory Prahy 9.

Městské části odpouští poplatky

Právě devátá městská část se loni rozhodla poplatky za zábor restauratérům odpustit a koncem roku to dostala i do městské vyhlášky. Chce podnikatele motivovat k otevírání venkovních posezení, aniž by museli řešit, zda jim vydělají na poplatky.

„Rádi bychom, aby se restaurační zahrádky staly součástí veřejného prostoru v naší městské části a oživily ho, podobně jako je tomu v centru Prahy. Tam si však na ně provozovatelé díky tisícům turistů vydělají,“ odůvodnil rozhodnutí místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Ve většině ostatních městských částí zůstal poplatek podle Elmera na částce 15 korun za metr čtvereční a den, v některých byl o něco snížen.