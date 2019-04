Nejširší nabídkou se pyšní na Letné a Žižkově. V provozu je tu několik pivních zahrádek. V plném proudu je například posezení u Letenského zámečku, odkud se návštěvníci mohou kochat krásnými výhledy na Prahu. Venkovní výčep otevřel již před několika týdny.

„Otevíráme vždy podle počasí, letos to bylo dříve, než je obvyklé,“ uvedla provozní Tereza Laudinová. Novinku tu přichystali jednu - stánek na pivo u hřiště na pétanque.

Kdo dojde až k metronomu, může si dát venku další půllitr zlatavého moku. Ve čtvrtek zde totiž oficiálně otevře brány i kulturní centrum Stalin. Co se týče občerstvení, tak standardně bude otevřen vždy jeden bar. Při hudebních akcích budou v provozu dva další. Program centra je koncipován od úterý do neděle, vstup je na všechny akce zdarma. „Lidé můžou kromě parku a schodů využít stolky a lehátka,“ řekl dramaturg Roman Edr.

Grilování i hokej

Otvírací doba

Zahrádky u Letenského zámečku

denně 11–23

Kulturní centrum Stalin

po – pá: 12–24

so – ne: 11–24

Zahrádky Žižkov

po – pá 12–22

so – ne 11–22

Hospůdka Parukářka

denně 14–01

Mlíkárna

denně 11-23

Jako první z velkých zahrádek letos otevřela hospůdka na Parukářce. Stalo se tak už více než před měsícem. Návštěvníky láká na pět značek piva. Zájemci si zde mohou pronajmout i gril. Otevřeno je denně od 13 hodin. „Vítáni jsou i pejskaři, pro rodiče s dětmi je k dispozici i nedaleké dětské hřiště,“ uvedl provozovatel Vladimír Gregůrek. Každou neděli odpoledne se na místě konají nejrůznější kulturní akce.

Od minulého týdne je ve třetí pražské městské části otevřený další oblíbený občerstvovací prostor. Jde o Zahrádky Žižkov u Ohrady. „Návštěvníci u nás budou moci jako každý rok sledovat i mistrovství světa v hokeji,“ řekl Pražskému deníku provozovatel. Zahrádky provedly minulý rok několik úprav, kromě investice do nových pivních tanků prošly rekonstrukcí i záchody.

Boj o Riegrovy sady

Prázdnotou však zatím zeje oblíbená zahradní restaurace v Riegrových sadech. Zahrádku totiž po dvacet let provozovala společnost Park Café, které minulý rok vypršela nájemní smlouva. Místo v srdci památkově chráněného parku nepatří městu, nýbrž rakouské firmě ZET-Invest. „Budeme se snažit otevřít co nejdříve, doufáme, že to bude do konce května,“ řekl Pražskému deníku za ZET-Invest Karel Novotný.

Firma aktuálně jedná s městskou částí Praha 2. O novém provozovateli by mělo být jasno v příštích dnech. Otevření také komplikuje plánovaná rekonstrukce inženýrských sítí vedoucích přes park. Kanalizace a vodovod jsou zastaralé a znemožňují provoz veřejných toalet patřících k zahrádce. O pár kroků dál má však otevřena zahradní hospůdka zvaná Mlíkárna.

To ve Stromovce se lidé zahrádky jen tak nedočkají. Kdysi slavná Šlechtova restaurace nyní prochází rekonstrukcí. Práce mají skončit na podzim letošního roku a na jaře 2020 by mohlo zařízení otevřít pro první zákazníky. O budovu se bude starat městská firma Obecní dům.