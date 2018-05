Na pivko a českou kuchyni. Pivní festival na Letné nabídne i pivo od domovařičů

Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních Noční recepční. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hotel Savic v centru města s příjemnou rodinnou atmosférou přijme do svého týmu kolegyni či kolegu na dohodu o provedení práce na pozici noční recepční., Požadujeme aktivní znalost anglického a českého jazyka. Další jazyky výhodou., Náplň práce:, Check-in a check-out hostů, práce s rezervačním systémem, vystavování faktur, přijímání plateb od hostů, komunikace s ostatními středisky hotelu, plnění požadavků hostů, prodej doplňkových služeb (zajištění taxi, prohlídek města atd.) , Nabízíme odpovídající platové ohodnocení, práci v mladém a přátelském kolektivu, stravování za zvýhodněnou cenu, možnost zajištění MultiSport karty, atd.. Pracoviště: Savic hotel, Jilská, č.p. 235, 110 00 Praha 1. Informace: Marcela Doležalová, +420 234 614 115.

Obchod - Hledáme opravdové milovníky masa! 23 000 Kč

Hledáme opravdové milovníky masa! Míst, kde se prodává maso, těch najdeš po Praze spoustu, ale jen jedno je to Pražské! Do práce nechodíme, že musíme, ale protože nás to baví. Teď už nám chybíš jen ty! Ozvi se nám: Vít Morkus.