Na Nuseláku se dodělává už jen chodník. Hotovo bude v prosinci

Dokončení opravy chodníku zbývá dělníkům na Nuselském mostě, aby si mohli po pěti letech definitivně odškrtnout tuto náročnou stavbu. Generální oprava 45 let starého mostu si vyžádala téměř 300 milionů korun.

Nuselský most. Foto: ČTK

Most by po rekonstrukci měl zůstat bez podstatnějších úprav další čtvrtstoletí. Série uzavírek pro automobilový provoz, která výrazně komplikovala život řidičů na magistrále, přitom skončila už ve čtvrtek. Přípravné práce začaly koncem roku 2012, pro řidiče pak největší komplikace v podobě omezení provozu nastaly v následujícím roce.

„Bez zásadnějších oprav by most měl vydržet asi 20 až 25 let. Je nutné si ale uvědomit, že se jedná o velmi dopravně zatíženou stavbu a bude nutné provádět práce běžné údržby,“ uvedla mluvčí pražské Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Přes most nyní denně projede 70 tisíc vozidel

Na jeho povrchu budou probíhat ještě měsíc dokončovací práce; jde především o chodník ve směru z centra, který je pro pěší stále uzavřen. Podle Liškové bude vše hotovo nejpozději do 15. prosince, pravděpodobně ale již dříve.

O opravě mostu se rozhodlo v roce 2010 poté, co průzkumy zjistily vážné vady, například zatékání vody do nosné konstrukce, degradaci betonu a korozi výztuže. Oprava byla rozdělena do čtyř etap tak, aby byl vždy zachován provoz ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Stavbaři na spodku mostu mimo jiné využívali i visuté lávky. V současnosti mohou řidiči na mostě využívat šest plnohodnotných pruhů.