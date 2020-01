Není netaktické měnit složení koalice, když ta dosavadní významně kopíruje složení magistrátní koalice. Neoslabuje to vyjednávací pozici Prahy 1 vůči magistrátu, který by mohl být vstřícnější k svým stranickým kolegům?

Před rokem jsme koaliční projekt podpořili právě s tímto vědomím. Říkali jsme si, že aktivistické mládí s naší zkušeností vytvoří synergii. Po roce jsme vyhodnotili, že to prostě nejde. Manažerská selhání starosty Pavla Čižinského (Praha 1 sobě) byla velká a nešlo zabránit další destrukci fungování radnice. Neobáváme se, že bychom se s vedením velké prahy nyní nedomluvili. Zrovna Spojené síly pro Prahu, které mají obdobné složení jako naše My, co tady žijeme, mají na magistrátu na starosti oblasti, které chceme řešit. Bezpečnost má v gesci náměstek primátora Petr Hlubuček, územní rozvoj potom náměstek primátora Petr Hlaváček nebo radní Hana Korda Marvanová legislativu. To jsou všechno naši straničtí partneři a s nimi jsme schopni bezproblémově pokračovat v projektech.

Nestačilo jen vyměnit starostu, když jde podle vás o manažerské selhání Pavla Čižinského?

Vyzvali jsme ho k odstoupení, akorát bylo složité najít jeho nástupce, protože jsme zjistili, že polovina klubu Prahy 1 sobě nebydlí v Praze 1. Bylo by špatné, aby městskou část vedl starosta, který v ní nebydlí. Navíc jsme naráželi víc a víc na hodnotové rozpory s dalším koaličním partnerem Piráty, zjistili jsme, že například místostarosta Pavel Nazarský byl členem Republikánů Miroslava Sládka. S takovými politiky máme naprosto rozdílný hodnotový žebříček.

Mnoho lidí se změny koalice obává. Bojí se, že skončí boj proti hernám, zastaví se projekty typu návrat tramvají na Václavské náměstí nebo snahy zklidnit noční život obtěžující rezidenty.

Moje podmínka byla, že jakákoli koalice, ve které budu, bude prosazovat nulovou toleranci hazardu a garantovat kontinuitu spolupráce s hlavním městem při klíčových projektech. Jednoznačně jsme pro pokračování projektu tramvají v horní části Václavského náměstí a propojení s Vinohrady, pokračujeme v práci na novele vyhlášky o pouličních produkcích.

I v projektech, které by měly negativní vliv turistů na běžný život v centru?

Ano, rozhodně. Zprávy, které šly o ukončení těchto projektů z úst primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), byly poplašné a falešné.

A co omezování nočního provozu restauračních předzahrádek, které Praha 1 sobě prosazovala? O vás je známo, že jste k restauratérům vstřícnější.

Musíme chránit zájmy rezidentů, musíme jim zajistit pokojné bydlení, protože je složité žít v přetíženém centru Prahy. Na druhou stranu nesmíme bránit podnikání. Takže jsme v kontaktu s profesními organizacemi a ve spolupráci s nimi najdeme spravedlivý systém povolování provozu předzahrádek. Musíme zmapovat předzahrádky a obytné zóny, ve kterých nepojede vlak přes zákaz provozu předzahrádek po 22. hodině. Ale jistě máme i zóny, kde není tolik rezidentů a kde je možné zahrádkám povolit provoz i později.

Jak se stavíte k snahám zpomalit rozšiřování letiště, které by do centra mohlo přivést daleko více turistů než nyní.

Samozřejmě by se mi líbilo, kdyby významné mezinárodní letiště bylo dál od Prahy. My musíme chránit centrum před negativními vlivy, na druhou stranu se tohle bude řešit na úrovni vlády a regionů, nikoli městské části.

Zastupitelstvo zatím neschválilo rozpočet pro rok 2020. Budete ho v nové koalici nějak významně měnit?

Chceme být rozpočtově obezřetní, proto připravíme nějaké dílčí úpravy, které budou počítat s kapitálovými výdaji pouze v okamžiku, kdy budou investiční projekty připraveny a peníze budou potřeba.

Rozpočet bude vyrovnaný?

Ano.

Někteří zastupitelé, kteří se z opozičních stanou koaličními, jsou v souvislosti s prací v zastupitelstvu trestně stíhaní. Není to na začátek spolupráce pořádná skvrna na vašem štítě?

Trestní oznámení jako způsob boje se v politice bohužel občas používá. V Praze jedna bylo obvinění sděleno 36 lidem a jsou obviněni za to, jak hlasovali. Není to za to, že by se nějak nelegálně zachovali či jednali, ale za to, že zvedli ruku pro koaliční tisk. Ten předložila rada a prošel právní supervizí. Ti lidé pro to hlasovali v dobré víře a já si myslím, že v průběhu vyšetřování se prokáže, že nejsou vinni. Není to v politice nic nového, máme tu analogii, kdy byli obvinění dva pražští primátoři. Náš liberecký hejtman ze STAN Martin Půta je obviněný a přitom několikrát vyhrál volby. V politice tyto věci jsou a my můžeme vybírat složení koalice jen z omezeného počtu zastupitelů.

Na co se nyní mají „těšit“ úředníci Prahy 1? Přijde „Noc dlouhých nožů“?

Ne, tak bych to rozhodně nenazval. Nechystáme žádné čistky a odvety. Chceme stabilizovat úřad a vrátit důvěru dlouholetým osvědčeným úředníkům. Samozřejmě se zbavíme těch, kteří brali velké peníze a nepřinášeli žádnou přidanou hodnotu.

Kromě politické práce se věnujete dlouhé roky podnikání především v developingu. Omezíte tuto činnost?

Jsem vlastníkem několika společností, podnikám tři desítky let. O firmy se mi stará management a já se můžu plně věnovat řízení městské části.

A dotýká se vaše podnikání Prahy 1?

V žádném případě a nebudu na tom nic měnit.