Na Nový rok Pražský hrad nachystal speciální výstavu k vzniku ČR

Slavnostní polední střídání Hradní stráže doprovoděné státní hymnou a otevření návštěvních místností Kanceláře prezidenta republiky na Nový rok připomenou na Pražském hradě 25 let od vzniku České republiky. Lidé si budou moci na Hradě prohlédnout třeba originál ústavy a pro prvních 5000 z nich bude připraven pamětní list. Při přípravách expozice to dnes novinářům řekli ředitel administrativní sekce kanceláře prezidenta Jan Novák a Martin Hakauf z Kanceláře prezidenta republiky.

Výjimečné střídání stráží je naplánováno na novoroční poledne na první hradní nádvoří. Pokud počasí podle Nováka dovolí, přijedou i motocykly Hradní stráže. Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka střídající hradní stráž přijde s hudebním doprovodem, hudba Hradní stráže bude hrát v trojnásobném počtu.

Ceremoniál bude doplněn o hlášení velitelů

Na nádvoří také přijdou vlajkonoši se státní vlajkou a bojovým praporem. "Ceremoniál bude doplněn o hlášení velitelů staré a nové stráže veliteli slavnostní jednotky a po předání malé standarty prezidenta republiky mezi strážemi zazní státní hymna," dodal Ovčáček.

Od 12:30 do 17:00 budou zdarma zpřístupněny návštěvní místnosti, kde byl v minulosti byt správce hradu. V současné podobě jsou z období první republiky. Pro návštěvníky bude otevřen takzvaný čestný vstup pod prezidentským balkonem na třetím hradním nádvoří, který je určen pro nejvýznamnější oficiální hosty. "Mimořádná expozice s volným vstupem připomene čtvrtstoletí naší novodobé státnosti," uvedl Ovčáček.

Vystaveny budou také standarty

Vystaveny budou mimo jiné originální slavnostní výtisk Ústavy ČR nebo nejvyšší státní vyznamenání. Podstatná část výstavy bude věnována památce prvního prezidenta ČR Václava Havla, připomenou jej originály dokumentů ze sbírek Archivu Kanceláře prezidenta republiky.

Bude mezi nimi třeba přání k novému roku, zvolení prezidentem či inauguraci od světových státníků včetně amerických prezidentů George Bushe a Billa Clintona. Vystaveny budou také standarty současná i ta, která nad Pražským hradem vlála v době československé federace.

Hrad čeká několik velkých výstav

Příchozí se budou moci podepsat do pamětní knihy a pro prvních 5000 je připravena limitovaná edice pamětních listů k 25. výročí vzniku ČR s faksimilií podpisu prezidenta republiky.

Pražský hrad příští rok čeká několik velkých výstav, které také připomenou 100 let od vzniku Československa. Od 10. do 15. ledna bude otevřena expozice V základech státnosti s unikátním souborem důležitých listin, raně středověkých rukopisů či archeologickými nálezy. Poté budou vystaveny korunovační klenoty a následovat budou tři velké výstavy Labyrintem dějin českých zemí, Doteky státnosti a Stráž na Hradě pražském. Lidé si na nich budou moci prohlédnout unikátní předměty ze života osobností Československa včetně prezidentů, atentátníků na Reinharda Heydricha nebo Milady Horákové či exponáty spojené se státními symboly a nejvyššími vyznamenáními.