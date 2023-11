Na Národní třídě oslavovalo 90 tisíc lidí, dalších 76 tisíc na Václaváku

ČTK

/VIDEO, FOTO/ Páteční oslavy 17. listopadu na Národní třídě v Praze přilákalo kolem 90 tisíc lidí a minimálně 76 tisíc přišlo také na Václavské náměstí na Koncert pro budoucnost, který již několik let tyto oslavy uzavírá. Vyplývá to z předběžných odhadů organizátorů. Přesnější čísla z měření mobilního operátora budou mít začátkem příštího týdne. Sdělil to Marek Cieslar, mluvčí Festivalu svobody, uskupení občanských organizací, které každoročně pořádají největší vzpomínkové akce k připomínce 17. listopadu po celé České republice.

Na Národní třídě zazněla i Modlitba pro Martu | Video: Radek Cihla