Helikoptéry, kterými letecká záchranka převáží pacienty do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na Karlově náměstí a do Ústavu péče o matku a dítě v Podolí, nyní přistávají v Zítkových sadech u Palackého náměstí. Toto místo je ale nevhodné, jelikož v jeho okolí je hustá zástavba a občas se zde konají trhy či jiné akce. I když je přistání helikoptéry podívanou pro diváky, každému musí asistovat městská policie.

Pražští radní proto v pondělí schválili výstavbu heliportu na Náplavce. Stavba za 10 milionů korun by měla být dokončena do konce letošního roku. Ponton bude fungovat výhradně pro Leteckou záchrannou službu, nikoliv pro komerční či armádní lety.

Dočasné řešení

Cestu z Náplavky do nemocnice sanitka urazí asi za tři minuty. I tak se jedná o řešení dočasné. „Ve svém areálu heliport nemáme a nemáme ani prostor, kde by mohl vzniknout. Nejdéle do deseti let ale počítáme s výstavbou vlastního heliportu v hlavním areálu nemocnice na střeše nového pavilonu,“ vysvětluje David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).

Veterináři zasahovali v tržnici SAPA: týrání zvířat a maso neznámého původu

Přistávací místo se bude hodit i v případě nejrůznějších mimořádných situací, jako jsou hromadná neštěstí s velkým počtem zraněných pacientů či teroristické útoky.

„Předpokládá se sto letů ročně. Rozhodně tam nebudou vrtulníky přistávat pětkrát denně. Pouze když přijde mimořádná situace a nebude možné pacienta dopravit někam jinam,“ přiblížil radní pro oblast majetku Jan Chabr (TOP 09). Vyloučil také, že by helikoptéry mohly trápit okolní obyvatele nadměrným hlukem. Stroje sem mají nalétávat směrem od jihu.

Vedení města společně se záchrankou prověřovalo několik jiných variant, heliport ale není možné umístit nikde jinde. „Jsme si vědomi cenného místa u řeky, někam jinam by to ale dát nešlo. Bude brán ohled na to, aby nebyl významně ovlivněn provoz dění na náplavce,“ poznamenal primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Ten se v tomto případně výjimečně shodl i s opozicí.

„Jednání o umístění heliportu v blízkosti dvou nejbližších nemocnic se vedou již dva roky. Stavba se zásadně nedotkne současné funkce náplavek,“ ujistila starostka městské části Praha 2 Alexandra Udženija (ODS).