Na most Legií jen pěšky. Diagnostika jej na týden uzavře pro veškerou dopravu

Od pondělí 19. listopadu se na týden uzavře most Legií pro automobilovou i tramvajovou dopravu. Plánovanou výluku tramvají doprovodí zatěžovací zkoušky mostu, které jsou součástí probíhající diagnostiky. Tramvaje povedou po výlukových trasách a řidiči automobilů mohou využít objízdnou trasu přes Jiráskův most. Pěší se přes most i na Střelecký ostrov dostanou.

dnes 09:54 SDÍLEJ:

Diagnostika mostu Legií v terénu, která má navrhnout řešení rekonstrukce mostu, se chýlí ke konci. V termínu od pondělí 19. listopadu od 6 ráno do 26. listopadu do 4.30 hodin provede Technická správa komunikací v rámci 3. etapy průzkumu zatěžovací zkoušky, vrtané sondy a zbylé diagnostické práce. Využije tak plánované výluky tramvají Dopravního podniku hl. m. Prahy v úseku Národní divadlo – Újezd, která uzavře most Legií až po křižovatku ulic Vítězná–Újezd. Výluka tramvají naváže na probíhající uzavírku mezi Lazarskou a Újezdem, která skončí právě v pondělí 19. listopadu ráno. Do úseku Lazarská - Národní divadlo se provoz vrátí. Osm tramvajových linek opět změní své trasy, dvě nové budou zřízeny. Všechny informace o chystané výluce najdete zde. ČTĚTE TAKÉ: Dopravní podnik zahájí další výluku tramvají. Linky 9 a 22 budou zrušeny Most bude uzavřen pro silniční i tramvajový provoz. Pohyb pěších na mostě včetně možnosti přístupu na Střelecký ostrov zůstane zachován, a to ponecháním otevřeného jižního chodníku včetně výtahu na ostrov. Individuální automobilová doprava bude vedena po objízdné trase přes Jiráskův most, tramvaje pojedou po objízdných trasách podle výlukového řádu DPP. Podrobný průzkum mostu Legií probíhá v několika etapách už od července letošního roku. Výsledky průzkumných prací spolu s doporučením dalšího postupu by měly být známy v polovině příštího roku. ČTĚTE TAKÉ: Je to nejzatíženější tramvajová křižovatka na světě, hájí DPP opravy v centru

Autor: Richard Šedý