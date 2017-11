Na Mírák dorazily Vánoce. Které trhy budou další a kdy se rozsvítí stromeček?

Těšíte se na Vánoce a nemůžete se dočkat trhů s trdelníkem a ozdobami? Čekat už nemusíte. V metropoli se pomalu začínají objevovat stánky i vánoční výzdoba. Od pondělí můžete navštívit trhy na náměstí Míru, v pátek odstartují ty u Pražského hradu a v sobotu se těšte na výzdobu na náměstí Republiky.

Vánoční trhy se letos objevily nedjříve na náměstí Míru a už první den, v pondělí, je navštívilo několik stovek lidí. Na stáncích u monumentálního Kostela svaté Ludmily si můžete pořídit vánoční ozdoby, jmelí či adventní věnec. Ochutnat pak můžete trdelník či grilované klobásy. Na zahřátí si můžete dát svařák či punč.

„Na Mírák jsem vyrazila hned první den, protože jsou to moje nejoblíbenější trhy v celé Praze. Má to tady tu pravou atmosféru a není tady tolik lidí a turistů jako bývá třeba na Staromáku,“ uvedla návštěvnice Alena. Na stánky s vánočním stromečkem na Vinohradech můžete přijít každý den od 10 do 19 hodin a to až do Štědrého dne.

Na náměstí Míru dokonce budete moci dostat betlémské razítko. „Chcete poslat originální vánoční pohled? Na vánočním trhu ve stánku Betlémského světla 21. prosince od 13 hodin nebudou skauti jen rozdávat Betlémské světlo, ale bude zde fungovat i Betlémská pošta, kde bude mít každý možnost napsat vánoční přání svým přátelům. Vánoční pohledy budeme nabízet zdarma. Každý pohled, včetně vašeho vlastního, dostane pamětní razítko Betlémského světla a prostřednictvím poštovní přepážky České pošty ho přímo odešleme,“ vysvětlili organizátoři trhů.

Jako další se v metropoli otevřou trhy na náměstí U svatého Jiří na Pražském hradě, a to v pátek 24. listopadu. Potrvají dokonce až do 6. ledna. Následují pak oblíbené stánky na náměstí Republiky, na kterých si můžete vánoční dekorace koupit už od této soboty. Trhy pak skončí 24. listopadu.

Největší a nejznámější vánoční trhy v Praze se návštěvníkům představí 2. prosince. Na Staroměstském náměstí vás čeká několik desítek stánků, a to až do 6. ledna. Nebude samozřejmě chybět ani oblíbený vánoční stromeček, který se poprvé rozsvítí také 2. prosince, a to v 17:30. Provozovatelé trhů letos vybrali 24metrový strom z Roztok u Křivoklátu na Rakovnicku.

Současně se Staroměstským náměstím se otevřou i trhy na náměstí Václavském. V Praze pak budete moci navštívit ještě stánky na Tylově náměstí v Praze 2 nebo na na holešovickém výstavišti.