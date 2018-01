Na Libeňský most asi vyrazí minibusy. Kvůli jeho uzavření politici neodstoupí

Úplný zákaz vjezdu nebyl nutný. Je třeba to napravit, míní šéf dopravního výboru městského zastupitelstva. Stavbu není možné zbourat a postavit novou, pilíře by to nevydržely.

Na uzavřený Libeňský most se má už brzy vrátit hromadná doprava. Zatím ovšem jen v podobě minibusů, které váží méně než pět tun. Zaznělo to včera na jednání dopravního výboru městského zastupitelstva. Zpráva Kloknerova ústavu, na jejímž základě byl Libeňský most minulý týden z hodiny na hodinu uzavřen, toto nezapovídá.

Most není možné zbourat

Podle předsedy výboru Matěje Stropnického (Trojkoalice, SZ) se dá zajít ještě dál. „Řešení je v dočasném umístění semaforů a dopravu by mohli řídit strážníci,“ navrhl.

Alespoň částečný návrat MHD na Libeňský most opět přijde na přetřes na čtvrteční schůzi pražského zastupitelstva. Stropnický včera navíc upozornil, že podle závěrů Kloknerova ústavu není možné most zbourat a postavit nový.

Budou padat hlavy

„Pilíře by totiž neunesly novou konstrukci,“ varoval. Soudní znalkyně v oblasti dopravních staveb a mostních konstrukcí Miroslava Pošvářová včera zmínila, že oprava mostu vyjde až na půl miliardy korun. Podle zjištění Pražského deníku se za náhlé uzavření Libeňského mostu nikdo z vedení Prahy nechystá vyvodit politickou odpovědnost.

Přestože jeho žalostný stav byl dlouhodobě známý. Hlavy zřejmě padnou na Technické správě komunikací, jejíž dozorčí rada se sejde v pátek. Obdobný postup byl zvolen v případě zřícení Trojské lávky. Zatím dočasného odvolání z funkce se tehdy dočkal šéf mostařů TSK Jan Zemánek.

Bylo opravdu nutné Libeňský most okamžitě uzavřít?





ANO: PETR DOLÍNEK







Pokud bude památkou, problém se potáhne



Proč se Libeňský most nezačal opravovat dřív? Jeho žalostný stav byl znám už mnoho let.

Opravovat se mohlo začít již v roce 2015, dnes by již most byl opraven, respektive postaven částečně nový. Bohužel se do celé věci vložili aktivisté, kterým se povedlo rekonstrukci zablokovat tím, že podali žádost o posouzení, zda most není památkově chráněn. Současně na jaře roku 2016 nevzalo zastupitelstvo města na vědomí informace o velmi špatném stavu mostu a padlo rozhodnutí, že se nebude postupovat podle platného stavebního povolení, ale má se připravovat „citlivá“ rekonstrukce, která však nebyla nijak projekčně připravena.



Vy se kloníte k úplné přestavbě mostu?

Ano. Na přestavbu mostu má Praha platné stavební povolení. Pokud most nebude prohlášen za kulturní památku, jsme schopni jej ještě letos po dokončení výběrového řízení předat zhotoviteli. Do dvou let od předání by poté mohl být otevřen nový, bezpečný a funkční most. Takzvaná citlivá rekonstrukce by se naopak musela připravit, navíc podle odborníků je velká část mostu z důvodu jeho stavu neopravitelná.



Proč musel být Libeňský most uzavřen z hodiny na hodinu?

Ve čtvrtek minulého týdne obdržel správce stavby výsledky nejnovějších měření Kloknerova ústavu, která ukázala, že jedna část libeňského soumostí, konkrétně rámový most, je v havarijním stavu. Nechat po mostě dál jezdit tramvaje a auta by bylo velice nezodpovědné a krajně nebezpečné.



Jak opravu zkomplikuje očekávané rozhodnutí ministerstva kultury ohledně možné památkové ochrany?

Rozhodnutí ministerstva ovlivní budoucnost Libeňského mostu zásadně. Jak jsem již zmínil, pokud budeme postupovat podle platného stavebního povolení, mohl by most začít bezpečně sloužit Pražanům už v roce 2020. Pokud ale bude prohlášen za kulturní památku, vše se protáhne o řadu let.





Jaký další velký most a na jak dlouho se v Praze bude muset uzavřít? V havarijním stavu je nejspíš také Hlávkův most, zhoršuje se zřejmě i stav Barrandovského.

U Barrandovského mostu už soutěžíme projektanta, který následně připraví projekt rekonstrukce včetně dopravního řešení po dobu jejího průběhu. Hlávkův most se měl podle plánu začít opravovat neprodleně po dokončení rekonstrukce Libeňského mostu. V polovině prosince zde proběhlo statické kontrolní měření přechodových desek Hlávkova mostu. Podle předběžných výsledků je zde možné dopravu zachovat.



Neuvažuje vedení města o zlevnění MHD, třeba i dočasném, kvůli aktuálním problémům s infrastrukturou?

Poté, co jsme razantně zlevnili roční kupon, můžou cestující jezdit po Praze veřejnou dopravou za 10 korun denně. Naopak, když nebudeme opravovat, tak se v budoucnu sníží komfort pro cestující. Chápu, že uzavírky řidiče štvou. Ale říkám otevřeně, že opravovat se musí.



Náměstek primátorky pro dopravu a poslanec za ČSSD.

NE: JAN ČIŽINSKÝ





Most můžeme opravit, nemusí se bourat



Proč se Libeňský most nezačal opravovat dříve? Náměstek primátorky Dolínek tvrdí, že za zdržením stojí aktivisté, ale i Praha 7.

Pan Dolínek dostal zadání od pražského zastupitelstva před dvěma lety, aby most urychleně opravil ve stávající šíři. Neudělal nic. Nyní hledá viníka, aby nemusel před veřejností přiznat, že za uzavření Libeňského mostu může sám. Měl most v součinnosti s památkáři opravovat a vykašlal se na to. Vymlouvá se nyní na lhůty a straší veřejnost, že most jako památka bude opravován osm let. My jsme museli v Praze 7 po zvolení kompletně předělat projekt na rekonstrukci památkově chráněné Vodárenské věže na Letné a nyní se rekonstrukce dokončuje!



Jaký je hlavní důvod odkládání opravy? Měl by za to někdo vyvodit politickou odpovědnost a složit funkci?

Hlavním důvodem je podle mne to, že Technická správa komunikací a pan náměstek Dolínek má projekt na zbourání mostu. Jiný projekt pan náměstek nenechal vytvořit a jen čekal. A nyní chce asi použít ten projekt na zbourání a na postavení širšího mostu dálničního typu, který ale Praha podle všech studií vůbec nepotřebuje a potřebovat nebude. Za stav Libeňského mostu jsou zodpovědní komunisté, kteří jej nechali chátrat a pak všichni porevoluční radní z ODS či jiných stran a také pan Nouza z TOP 09 a nyní pan náměstek Dolínek. Ti všichni jej neopravovali a nevytvořili ani projekt na jeho opravu a nezorganizovali ani architektonickou soutěž na případný nový most. Kdybych já byl na místě pana Dolínka, tak bych odstoupil již po zřícení lávky v Troji.



Prospěla by víc „citlivá“ rekonstrukce Libeňského mostu než jeho celková přestavba?

Rekonstrukce by byla pro Pražany mnohem přijatelnějším řešením, protože by most nemusel být zcela uzavřen. Most je tvořen čtyřmi oblouky vedle sebe a je možné opravovat nejdříve jednu polovinu, a na druhé nechat provoz, a pak to prohodit.



Proč musel být most uzavřen z hodiny na hodinu?

Řízení o prohlášení památkou zavazuje majitele, aby se o most staral jako o památku. Proto jsem také tak rozčilený, když náměstek Dolínek říká, že nemohl nic dělat. Ze zákona měl povinnost se o most starat, jenže se nestaral. Urgoval jsem to u něj několikrát, ale neuspěl jsem. Nemám důvod nevěřit Kloknerovu ústavu, že bylo třeba most uzavřít. Ale také věřím Kloknerovu ústavu, že je most možné opravit. A pokud se řeší havárie, tak se nejprve opravuje a až poté papíruje.



Jak moc komplikuje uzavírka mostu život lidem z Holešovic nebo protějšího břehu?

Uzavírka mostu komplikuje život nejen lidem z Holešovic či z Prahy 8. Komplikuje život všem Pražanům, kteří přes most jezdili tramvají či autem. Lidé si velmi stěžují a mají pravdu. Proto také podporuji rekonstrukci mostu, protože zboření bude mít za následek, že několik let tam most nebude vůbec.



Starosta Prahy 7, zastupitel hlavního města a poslanec za KDU-ČSL