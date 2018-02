Na Libeňáku se betonuje. Podepření rámové konstrukce bude hotové do dvou týdnů

Harmonogram provizorní opravy do 30 dnů stíháme, termín platí, hlásí dělníci z Libeňského mostu. Práce na stavbě probíhají už téměř tři týdny.

„Pracuje se momentálně na více místech souběžně,“ popsala stav Barbora Lišková, mluvčí Technické správy komunikací. Dělníci pracují na libeňské straně mostu, která je v současnosti nejvíce poškozená. Na jednotlivých částech tak betonují, připravují bednění a vyztužují pilíře.

„Také již montujeme skružovou konstrukci, která bude dovážená smontovaná, a to kvůli urychlení prací,“ vysvětlila Lišková. O dalším osudu mostu budou rozhodovat politici na dalším zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek 22. února. Do té doby by už mělo být jasné, jestli bude stavba chráněnou kulturní památkou. „Lhůta pro seznámení s expertní zprávou Kloknerova ústavu ČVUT běží, ministerstvo kultury předpokládá vydání rozhodnutí do 19. února,“ uvedla mluvčí ministerstva Simona Cigánková.

V médiích se také objevila zpráva, že by chybějící dopravní spojení mohly zastat vozy hromadné dopravy o hmotnosti do pěti tun. To se ale ukázalo jako nereálné. „Dopravní podnik nevlastní žádná vozidla splňující tento limit,“ uzavřela mluvčí podniku Aneta Řehková.