Ve čtvrtek večer oznámila zrušení některých letů i německá skupina Lufthansa, kvůli nedostatku personálu zruší ve vybraných dnech příštího týdne kolem pětiny odletů z Frankfurtu a Mnichova.

Skupina Letiště Praha vlastnící pražské Letiště Václava Havla od začátku pandemie propustila přes 600 lidí, tedy zhruba 15 procent všech zaměstnanců. Své početní stavy prozatím navýšila o 325 pracovníků, z nichž většinu tvoří pracovníci se zkráceným pracovním úvazkem či studenti. Nejvíce chybí nejvíce zaměstnanci bezpečnostní kontroly.

„Tam potřeba personálu přímo kopíruje nárůst počtu cestujících a počtu letů. Situaci navíc ještě komplikuje to, že zátěž není rovnoměrně rozložena. Celkově odbavíme asi šedesát procent cestujících ve srovnání se situací před covidem, ale v některých dnech a hodinách máme už kapacitu vytíženou na sto procent. Aerolinky se samozřejmě nejprve vracejí do těch nejatraktivnějších časů,“ vysvětlila Klára Divíšková, mluvčí letiště.

Odbavování cestujících na Letišti Praha se komplikuje, problém je globální

Během pandemie se výrazně snižovaly stavy v celém leteckém byznysu. „Ještě na přelomu roku nebyly kvůli omikronu plány na letošní rok příliš velké. Nyní se provoz rozjel a letiště všude po Evropě nestíhají tak rychle nabrat lidi. Řada z těch původních zaměstnanců také mezitím změnila obor,“ řekla Divíšková s tím, že náborová kampaň na nové kolegy je v plném proudu.

Podle agentury Reuters opustilo letecký sektor od začátku pandemie napříč Evropou přes 600 tisíc zaměstnanců.

Do Londýna jindy

Jak potvrdila Divíšková, v Praze lety kvůli nedostatku personálu zrušila zatím jen společnost British Airways a to do konce června 26 letů do Londýna. „Je to rozhodnutí aerolinky a neudávají nám důvod, proč je zrušili. Může to být zrušené i tři měsíce zpátky. Žádné zmeškané lety nejsou, nikdo o svůj let nepřišel,“ ujistila mluvčí.

Britský dopravce ve středu oznámil, že celosvětově ruší od srpna do konce října celkem 10 300 letů. V praxi tak nepoletí každý den zhruba 114 letů, které už byly původně naplánované. Škrty se budou týkat hlavně tras na kratší vzdálenosti, kde dopravce létá několikrát denně.

Češi špatně balí kufry. Kvůli zakázaným věcem riskují, že na dovolenou neodletí

Jde o redukci zhruba 13 % letů včetně omezení během srpnové prázdninové špičky. Dopravce chce mít škrty jistotu, že nebude muset rušit další lety těsně před odletem. „Omlouváme se a nabízíme možnost let přesunout s námi nebo jinou společností, ihned, jakmile bude volný termín, nebo vrátíme peníze v plné výši,“ uvedla British Airways na dotaz Pražského deníku.

Podle Asociace cestovních kanceláří ČR se delší fronty na ruzyňském letišti tvoří spíše výjimečně. A v mnohých případech za ně mohou i sami cestující. „Lidé dva roky skoro nelítali a zapomínají na zcela běžné věci, kvůli kterým pak na letištích zdržují. Jde o nejrůznější covidová opatření nebo třeba i to, že do Turecka je nutné mít pas,“ řekl ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR Michal Veber.

Veber také ujistil, že cestovní kanceláře lety z Prahy neruší. „Klienti u charterových letů dostávají informace o případných změnách předem od cestovek. Říkají jim také, co mají mít při odbavení u sebe a ti klienti už na letišti nezdržují. Když se udělala fronta, tak to byla spíše výjimka,“ řekl Veber.

Zhruba před týdnem postihl pražské letiště částečný výpadek odbavení, kvůli kterému byly kontroly pomalejší. Jednalo se o celosvětový problém a podle Divíškové je už vyřešený.

Letiště na několik dní uzavře příjezd k Terminálu 2. Kvůli evropským delegacím

Větší fronty na letišti má na svědomí i české předsednictví Radě EU. Ministerstvo dopravy odhaduje, že mezi Prahou a Bruselem bude následující půl rok letadly pendlovat dalších 80 tisíc lidí. Což značně převyšuje současnou kapacitu aerolinek Brussels Airlines, jež jako jediný dopravce letecké spojení provozují a to dvakrát denně, ráno a odpoledne. Kvůli tomu bude také od 10. do 15. července uzavřena příjezdová rampa a parkoviště před terminálem 2.

Ti evropští úředníci, kteří si letenky včas nezajistili, budou muset minimálně v létě na trase přesedat. Zatímco let z Bruselu obvykle trvá kolem hodiny a půl, s přestupem přes Mnichov nebo Frankfurt se protáhne na více než čtyři hodiny.

Pražské letiště Václava Havla v prvních pěti měsících roku odbavilo přes 3,12 milionu cestujících. Představuje to meziroční nárůst o 544 procent. Celkově by letiště mělo letos odbavit kolem 9,6 milionu cestujících. Před vypuknutím pandemie ovšem letiště odbavilo za rok 2019 více než 17,8 milionu pasažérů.