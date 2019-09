Na Letiště Václava Havla budou jezdit velkokapacitní elektrobusy

Na letiště v Ruzyni budou od stanice metra A Nádraží Veleslavín místo klasických autobusů jezdit velkokapacitní elektrobusy. Důvodem je nízká kapacita naftových autobusů a zlepšení ovzduší. Jezdit by mohly začít do tří let. Vyplývá to z dokumentu, který schválili pražští radní. Náklady budou zhruba 900 milionů korun, z toho větší část budou stát autobusy. Praha už zavedla elektrobusy na lince z Palmovky do Letňan a plánuje elektrifikovat ještě další linky.

Trolejbusová linka 58 Palmovka - Letňany. | Foto: Deník / Dimír Šťastný

Magistrát chce pořídit elektrobusy s takzvaným dynamickým dobíjením. Vozy budou pohánět baterie, které bude moci za jízdy na některých místech dobíjet z troleje. Nové trolejové vedení chce Praha vybudovat obousměrně na některých místech v úseku mezi Nádražím Veleslavín, Dědinou a Terminálem 3. Trolej by měla v součtu délku 4,8 kilometru. Dobíjecí trolej by byla rovněž v obratišti na Veleslavíně a na letišti. Praha otestuje velký trolejbus, do starších tramvají půjde klimatizace Přečíst článek › Náklady na vybudování infrastruktury mají být podle dokumentu téměř 300 milionů korun. Dalších 600 milionů korun má stát pořízení 20 elektrobusů. Elektrifikací projdou další linky V garáži Řepy vznikne základna pro další rozvoj elektrifikace autobusových linek v levobřežní části Prahy. V areálu tak budou například dobíjecí stanice. Nové troleje by v budoucnu mohl dopravní podnik využít při rozšiřování tramvajových tratí. Kromě linky číslo 119 zamýšlí město v této části Prahy elektrifikovat další dvě linky, a to autobusy číslo 131 a 191. Přijdou na řadu ale až po zavedení elektrobusu na lince 119. Ekologická MHD. Město nakoupí trolejbusy a zavede elektrobusy Přečíst článek › Elektrobus, který je schopen se dobíjet během jízdy z troleje, jezdí od loňska na lince z Palmovky do Letňan. Na trase se z troleje nabíjí v Prosecké ulici, kde překonává velké stoupání, při kterém se rychleji vybíjí baterie. V hlavním městě vyjel první klasický trolejbus před více než 80 lety, tedy 9. srpna 1936. První linka vyjela od tramvajové vozovny Střešovice a trolejbusy jezdily v Praze přes 30 let. Poslední vyrazil od vinohradské Orionky v neděli 15. října 1972. OBRAZEM: Trolejbusové slavnosti v Praze. Historický vůz přilákal i cizince Přečíst článek ›

Autor: ČTK