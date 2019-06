Na koupání v Praze je třeba si ráno přivstat a auto raději nechat doma

/FOTOGALERIE/ Pražská koupaliště lákají v létě na nové vodní atrakce i grilovaná jídla. Český hydrometeorologický ústav hlásí na tento víkend tropické teploty, zájemci by proto k vodě měli vyrazit co nejdříve a s sebou mít pokrývku hlavy. Ideálně by auto měli nechat doma a přijet veřejnou dopravou, řekli novinářům provozovatelé koupališť v Praze. Kvalita vody ve většině pražských přírodních koupališť je podle hygieniků bez problémů. Pouze v Hostivaři zjistili sinice, ve Lhotce a Džbánu je voda zakalená.

Autor: ČTK