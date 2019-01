Praha – Čtyři až pět hodin si zřejmě budou muset vystát ve frontě lidé, kteří si mezi 10. až 19. květnem budou chtít prohlédnout vzácné české korunovační klenoty. Tak dlouhou dobu čekání odhaduje Správa Pražského hradu po zkušenostech z minulých let. Symbol české státnosti totiž v minulosti lákal desetitisíce lidí. Žádné rezervace přitom nebudou možné.

Ilustrační foto | Foto: Martin Divíšek

Pokud se na někoho nedostane, přestože přijel zdaleka, nebude mít další den ve frontě nárok na přednostní místo, uvádějí nově spuštěné webové stránky výstavy. Atraktivní expozice ve Vladislavském sále Pražského hradu bude otevřena denně od 09:00 do 18:00 hod.

Správa Pražského hradu čeká velký zájem návštěvníků. V roce 2003 totiž přišlo 44.475 lidí a naposledy před pěti lety 32.050 lidí, podobně jako v roce 1998. Vstup na výstavu bude zdarma, podle Hradu se nebudou vydávat ani žádné časové vstupenky nebo lístky na pořadí. Přednostně budou moct jet jen vozíčkáři, které může doprovodit maximálně jedna osoba.

„Zájem návštěvníků očekáváme tradičně velký. Lidé se ptají hlavně na provoz výstavy: pro všechny zájemce jsme proto na www.hrad.cz spustili speciální informační stránku," řekl David Šebek z tiskového oddělení Správy Pražského hradu. Hradní brána se podle něj uzavře tehdy, co čekající lidé zaplní prostor jižních zahrad. Tak se vyčerpá denní kapacita výstavy, přičemž se předpokládá maximálně pět tisíc lidí denně. Klíčové bude poledne, kdy by se měla denní kapacita naplnit. Štěstí tak budou mít jen ti, jimž se podaří dostat za bránu do hradního areálu.

Klenoty se vystaví při příležitosti volby nového prezidenta

Návštěvníci budou moct do Hradu na výstavu přicházet stejně jako v minulosti od stanice metra Malostranská po Starých zámeckých schodech k jižním zahradám Hradu, odtud po Býčím schodišti na třetí nádvoří až ke Starému královskému paláci. K dispozici budou mít občerstvení a toalety.

Korunovační klenoty pro veřejnost se vystavují tradičně při příležitosti zvolení nového prezidenta. Miloš Zeman je jako hlava státu jedním z držitelů sedmi klíčů od Korunní komory ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta. Převzal ho už při své březnové inauguraci.

Držitelé ostatních klíčů od komory se s prezidentem na Hradě sejdou již tento čtvrtek, aby odemknuli místnost, kde je symbol české státnosti uložen. K otevírání i zamykání přísně střežené schrány se totiž musí sejít sedm nejvýznamnějších představitelů českého státu a církve – kromě prezidenta, premiér, předsedové obou komor parlamentu, pražský primátor, pražský arcibiskup a probošt Metropolitní kapituly u svatého Víta.

Soubor českých korunovačních klenotů tvoří Svatováclavská koruna z doby před rokem 1346, korunovační žezlo a jablko z druhé třetiny 17. století, korunovační kříž ze 70. let 14. století, korunovační meč ze 13. století a korunovační roucho z poloviny 17. století.

Na přání Karla IV., který nechal zhotovit svatováclavskou korunu a byl s ní v roce 1347 jako první korunován českým králem, se klenoty předvádějí lidem jen při výjimečných příležitostech. Svatovítský poklad patří mezi nejvýznamnější umělecké sbírky v tuzemsku.