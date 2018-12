/FOTOGALERIE/ Na zdymadle u pražského ostrova Štvanice, které je druhé nejvytíženější v zemi, dnes začala velká modernizace za 132 milionů korun. Jde především o úpravu rejd, v jejímž rámci vznikne i nová nábřežní zeď navázaná na Negrelliho viadukt. Práce provedou firmy Metrostav a Eurovia.

„Rok 2019 tak bude na Vltavě rokem, kdy se začne svými parametry Vltava vracet na mapu moderních evropských vodních cest, kam vždy patřila. Věřím, že se tak po dokončení prací významně oživí nejen rekreační a osobní plavba, ale zejména nákladní vodní doprava opět najde své místo na dopravním trhu v centrální oblasti Čech,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Obě rejdy projdou opravou, horní bude rozšířena o nové čekací stání pro malá plavidla, na dolní vzniknou nová stání pro malá i velká plavidla. Vedení ŘVC si od stavebního zásahu slibuje zvýšení bezpečnosti plavby, neboť velké osobní a nákladní lodě budou nově oddělené od rekreačních plavidel.

V horní i dolní rejdě dojde rovněž k vybagrování dna, aby se využitelný ponor zvýšil z dnešních 1,8 metru na 2,2 metru, zároveň budou zpevněny břehy. Zdymadlo bude osazeno novým osvětlením a plavebními znaky. Hotovo by mělo být koncem příštího roku.

„Se zvýšeným ponorem loď uveze při stejných nákladech o 30 procent více nákladu. Těším se, že se tak podaří část těžké kamionové dopravy dostat ze silnic na lodě a snížit zatížení historických center měst těžkými auty s odpadem a stavebním materiálem,“ uvedl šéf Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

Rozsáhlejší práce se uskuteční v dolní rejdě. Stávající úzký plavební kanál bez čekacího stání bude po proudu od Negrelliho železničního viaduktu rozšířen do ostrova Štvanice pomocí téměř 200 metrů dlouhé svislé štětové stěny.

Větší prostor pro velké lodě

Dojde tím k rozšíření manévrovacího prostoru v rejdě a vznikne samostatné čekací stání u stěny pro velké lodě délky až 137 metrů. To chválí kapitán největší kabinové lodě, která do Prahy pravidelně vplouvá, Elbe Princesse II. „Jakmile se blížím k tomuto zdymadlu tvořícího reálnou bránu do Prahy, musím dávat velký pozor, protože plavební kanál je úzký a zastavit loď před komorou tam už nelze. Nové čekací stání a rozšířený vjezd tak plavbě do Prahy opravdu pomůže,“ uvedl kapitán Martin Myklín.

Zdymadlo Štvanice vzniklo v současné podobě v letech 1907 až 1912, naposledy prošlo rekonstrukcí v 80. letech. Podle ŘVC jde o druhou nejvytíženější komoru v tuzemsku, kterou ročně využije přes 10 tisíc lodí. První je s 30 tisíci smíchovská plavební komora.

Úprava štvanického zdymadla je první stavbou v sérii projektů modernizace vltavské vodní cesty pod Prahou. Celkové náklady se odhadují na dvě miliardy, přispěje na ně Evropská unie z nástroje CEF (Connecting Europe Facility).