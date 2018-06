Na kole do práce. Ale jízda v pražském provozu je nebezpečná, tvrdí cyklisté

Že Pražané zvolí pro cestu do práce jako dopravní prostředek kolo, není úplně obvyklé. Před autem vede o pár procent městská hromadná doprava, skoro třicet procent lidí chodí pěšky. Podíl cyklistické dopravy v Praze je pouze 1,7 procenta. Důvodem je nejspíš to, že běžný provoz je v sedle jízdní kola nebezpečný.

Tyto závěry vyplynuly z periodického průzkumu, který zpracovala firma GfK ve spolupráci s technickou správou komunikací (TSK). Sběr dat probíhal v říjnu loňského roku na reprezentativním vzorku 1002 obyvatel metropole ve věku 15 až 69 let.

Zaměstnanci obou zadávacích organizací se navíc zapojili do akce "Do práce na kole", kdy dohromady teměř třicet pracovníků našlapalo přes pět tisíc kilometrů tak, aby podpořilo zdraví životní styl a motivovalo ostatní k bezmotorově dopravě za prací.

"Pro 36 procent cest Pražané využívají městskou hromadnou dopravu. Sedmadvacet procent cest obyvatelé Prahy vykonají pěšky a pro 33 procent cest použijí automobil," píše se v tiskové zprávě s tím, že podíl MHD je vyšší u cest do práce. Navíc za zaměstnáním jezdí lidé z Prahy nejčastěji autem sami bez spolujezdců.

Výzkum se ptal respondentů také na tyto otázky: Jak je na tom s cyklistikou Praha a jak se na ni dívají její obyvatelé? Jsou tomuto sportu nakloněni, nebo by raději peníze investované do cyklostezek vložili jinam?

A z odpovědí se vytvořil závěr, že necelá dvě procenta podílu cyklistické dopravy v týdnu včetně víkendů jsou ve srovnání se světem málo. "Podle průzkumu GfK byl v letech 2002 až 2012 zaznamenán postupný nárůst podílu Pražanů jezdících alespoň někdy na kole. Mezi roky 2012 a 2015 nárůst ustal a naopak mírný nárůst pražských cyklistů byl zaregistrován v loňském roce," řekla Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK.

Hlavní je, že jízdu v běžném provozu považuje za nebezpečnou polovina cyklistů a tři čtvrtiny potenciálních cyklistů. Přitom kvalita povrchů, značení a vedení cyklostras byly hodnoceny kladně. Jenže cyklistům vadí například špatné podmínky pro uložení kol u firem a škol. Lidé na kolech navíc v polovině případů nejsou oblíbeni u motoristů. Podle nich by cyklisté měli jezdit jen po stezkách. Pětina Pražanů by místo výstavby cyklostezek investovala do oprav a stavby silnic pro auta.

