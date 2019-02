/INFOGRAFIKA/ Už o tomto víkendu začnou jarní prázdniny dětem z poloviny metropole. Pokud nevyrazí na hory, mohou je strávit na příměstském táboře, ale turnusy se rychle plní. Jako první budou mít volno od 9. do 17. února děti z městských částí Praha 1 až 5. Od 16. do 24. února přijde řada na školáky z obvodů Prahy 6 až 10.

Sotva skončily pololetní prázdniny, musejí rodiče řešit otázku, kam s potomky o těch jarních. Pokud nemají hlídací prarodiče, případně nesbalí rodinu a nevyrazí do hor, nabízejí se jarní příměstské tábory. Ty jsou stále populárnější mimo jiné i proto, že jejich cena není tak vysoká jako u pobytových. Nabídka se ovšem pár dní před začátkem volna značně tenčí. Například v domech dětí a mládeže je víc než polovina turnusů plně obsazená.

Volná místa zbývají třeba na táborech zaměřených na gymnastiku, tenis a animaci. Děti, které láká lyžování, ale zároveň nechtějí být týden bez rodičů, mohou využít nabídku střediska volného času Sportlines. To pořádá příměstský tábor s jednodenními výjezdy do lyžařského střediska Monínec. Třikrát během týdne je instruktoři naloží do autobusu, který je doveze až pod sjezdovku. Vítáni jsou i úplní začátečníci. „Již nyní víme o řadě dětí, pro které bude náš kurz jejich prvním seznámením s lyžemi. Naši instruktoři, kteří budou děti učit, jsou držiteli licencí,“ uvedla koordinátorka projektů Sportlines Gabriela Končitíková.

Doplnila, že program je zajištěn i pro ty, které víc než lyžování baví stavět sněhuláky. „V úterý je pro děti připravený program zaměřený na hry a aktivity na sněhu, kdy si vyzkoušejí například bungee running, klu-ski, sněžnice. Středa je věnována sněhovým stavbám,“ vyjmenovala aktivity Končitíková. Na poslední den v Monínci je připraven zážitkový naučný program o záchranářích a bezpečném chování na horách.

Snaha zaujmout víc než monitor

Sportovně nadané děti mohou vyzkoušet kemp badmintonový, který pořádá aréna na Skalce, či olympijský, jež organizuje rodinné centrum Osmička. V pestré nabídce nechybí tábor zaměřený na výrobu komiksů, budování lego robotů či pokusy s vodou. V současné době počítačů a herních konzolí je podle Končitíkové těžké malé táborníky nadchnout běžnými hrami.

„Je velice důležité umět děti zaujmout, aby se dokázaly ztotožnit s programem a daným tématem. Každý rok táborové aktivity přizpůsobujeme aktuálním trendům. Hry jako Brannball, Starkův golf, Thorova štafeta či kin-ball jsou u dětí velice oblíbené,“ vysvětlila Končitíková.