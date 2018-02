Na Hradě začne v úterý výstava vzácných dokumentů českých dějin

Na Pražském hradě v úterý začne výstava Labyrintem českých dějin, na které budou vystaveny originály unikátních dokumentů z moderní i dávné historie. Nejvzácnějším exponátem bude originál Vladislavova privilegia z roku 1158, což je nejstarší dochovaná listina dokládající existenci českého státu. Novinářům to dnes řekla autorka výstavy Emílie Benešová z Národního archivu. Výstava potrvá čtyři měsíce.

Výstava začíná moderními dějinami. Návštěvník se postupně vrací v čase, až se dostane na samý počátek dějin státu. Expozice je multimediální, nejde tak jen o exponáty. Lidé se třeba mohou posadit do retro křesla a dívat na na televizní zpravodajství z dob komunismu nebo z dřevěné lavice zhlédnout dobové dokumenty z období, kdy zemi obsadili nacisté.

Brána v čase

Výstavu doprovázejí autentické zvukové záznamy, na stěnách se promítají také dobové obrazy. Lidé si mohou na dotykové obrazovce vyzkoušet, jak se psalo v dávných časech.

"Chtěli jsme, aby návštěvník odcházel s dojmem, že se časovou branou do toho období dostal," vysvětlil Viktor Plass z firmy, která se podílela na vytvoření vizuální podoby výstavy. Podle Benešové bylo jedním z cílů výstavy to, aby zapůsobila na emoce návštěvníků.

Výstava se koná v prostorách Císařské konírny. Benešová podotkla, že jde o velkou plochu, o které si autoři výstavy mysleli, že ji nemohou zaplnit. "Nakonec toho místa bylo ukrutně málo. Stěžejních událostí v dějinách bylo mnohem a mnohem víc. My jsme na ně nezapomněli, ale prostě se nám sem všechny nevešly," řekla Benešová.

Dokumenty staré stovky let



Na výstavě jsou z moderních dějin například přístupové smlouvy do NATO a EU. Minulé století reprezentuje třeba koncept deklarace nezávislosti psaný Tomášem Garriguem Masarykem nebo zakrvácená košile Františka Ferdinanda d´Este, kterou na sobě měl při sarajevském atentátu v roce 1914.

Návštěvníci si také mohou přečíst dálnopis Reinharda Heydricha, v němž popisoval první opatření v Praze po svém nástupu do funkce zastupujícího říšského protektora. Výstava obsahuje i dokumenty staré stovky let. Jde třeba o žádost kata Jana Mydláře, v níž chtěl proplatit popravu 21 českých pánů na Staroměstském náměstí z roku 1621.

Vstupné za stovku

Některé vzácné listiny mohou být vystaveny pouze jeden měsíc a pak je nahradí kopie. Některé originály naopak budou vystaveny až později a nyní jsou zastoupeny kopiemi. "Pro některé lidi to může být důvod, aby na výstavu zavítali víckrát," podotkla Benešová.

Vstupné na výstavu činí 100 korun. Snížené vstupné pro studenty a seniory je pak poloviční. Výstava potrvá do 1. července.