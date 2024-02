„Je to asi o 10 let a 10 měsíců víc, než jsem původně předpokládala, že na KlonDiku zůstanu,“ usmívá se Michaela Boudová, která pochází z Čelákovic na Praze-východ. „Za těch 11 let jsem zjistila, že to, co pro jednoho člověka znamená zábavu, dalších 10 vyhodnotí jako totální blbost. Bavit se chtějí všichni, jen je těžké se všem trefit do vkusu. Takže je příjemné vidět, že se nám pořád daří klub zaplnit a že jsou lidi ochotní si za příjemným večerem zajet i k nám na konec světa a nakonec to všechno dává smysl,“ říká.

420. Telefonní předvolba i nová restaurace michelinského šéfkuchaře Kašpárka

Do provozu hudebního klubu se výrazně promítá fakt, že v zimní sezoně je horské středisko natřískané a hosté vyrážejí večer za zábavou. V zimě je proto KlonDike otevřený každý den. „Na tři měsíce v roce potřebuji čtyřnásobně víc lidí než na zbytek roku. Přes zimu mám občas pocit, že je klub malý a pak se tu dalších tři čtvrtě roku hledáme se zbývajícími zaměstnanci navzájem,“ tvrdí Michaela Boudová.

Zvláštnosti provozování klubu

Hudební klub v horském středisku je podle ní specifický úplně vším. „Mám úplně jinak nastaveno, co je sezona, a co není. Většina kapel mívá od poloviny prosince do poloviny února volno, protože mají nejméně hraní a chtějí si dát někdy pauzu. Většina našich koncertů je tak úplně mimo běžné turné a často býváme prvním koncertem jarní sezony nebo posledním koncertem v roce, pokud hrajeme v prosinci. Často se také stává, že na interprety, kteří se prodávají v Praze a velkých městech, u nás v Peci nikdo nechodí,“ popisuje zvláštnosti provozování klubu v Krkonoších.