Na Festival svobody přišlo v Praze podle pořadatelů a operátorů 132 tisíc lidí

Festivalu svobody na Národní třídě, Václavském náměstí či Albertově v Praze se v sobotu podle odhadu organizátorů a dat z mobilních sítí účastnilo dohromady zhruba 132 tisíc lidí. Považují to za největší oslavy 17. listopadu od vzniku samostatné České republiky. Na 30 tisíc návštěvníků bylo ze zahraničí, z toho třetina ze Slovenska, uvedl mluvčí festivalu Petr Meškán.

"K určení počtu účastníků pomohly, vedle odhadu samotných organizátorů, fotodokumentací a dalších materiálů, především údaje z analýzy tzv. Big Data, tedy anonymizovaných lokalizačních dat z mobilní telekomunikační sítě přepočítaných na celou populaci," vysvětlil Meškán.

Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí navštívilo podle něj víc než 80 tisíc lidí, stejně jako Korzo Národní. K Festivalu svobody se letos připojilo dalších čtyřicet měst. "Návštěvníci Festivalu svobody ukázali, že občanská společnost je tady a připravena nejenom slavit, ale i bránit svobodu a demokracii v takové míře, kterou jsme již dlouho nezažili. To je historická chvíle," uvedl jeden z organizátorů festivalu Jan Gregar.

Zaplněné Staroměstské náměstí

Další tisícovky lidí v sobotu odpoledne téměř zaplnily i Staroměstské náměstí na demonstraci proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO), kterou organizovala iniciativa Milion chvilek pro demokracii.

Skutečnost, že 17. listopadu se do centra Prahy vydaly připomenout si události let 1989 i 1939 desetitisíce lidí, potvrzují i data mobilních operátorů. Například podle T-Mobile se na Národní třídě v sobotu od půlnoci do půlnoci vystřídalo 390 tisíc lidí, což je proti běžnému víkendu nárůst o 42 procent (zhruba o 115 tisíc lidí).

Největší nápor tam byl mezi 15.00 a 17.00, prozradila Anna Hroudová z T-Mobile. Na Václavském náměstí operátor naměřil o 38 tisíc lidí víc než v jinou sobotu, nejvíc mezi šestnáctou a devatenáctou hodinou. Na Staroměstském náměstí bylo v sobotu dohromady podle údajů T-Mobile 48 tisíc osob.

Platforma Festival svobody zastřešuje akce pořádané 17. listopadu občanskými iniciativami s cílem připomenout listopadové události a podpořit občanskou společnost. Slavnost Korzo Národní letos nabídla koncerty, happeningy, divadelní představení, autorská čtení, výstavy i program pro děti.

Na koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí se během pěti hodin vystřídalo 17 hudebních formací a dvě desítky řečníků, kteří hovořili především o svobodě a kritizovali současnou vládu. Na Albertově se sešli hlavně studenti a akademici. Program zakončilo slavnostní udílení Cen Paměti národa v Národním divadle.