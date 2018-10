Na druhý pokus to vyšlo. Obchodní dům Kotva se stal kulturní památkou

Obchod - Obchod Obchodní zástupce 30 000 Kč

Obchodní zástupci Sales Representative. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt pro uchazeče: emailem na petra.slukova@myq-solution.com , , Identify, qualify and cultivate new sales opportunities through multiple mediums., , - English and Chinese on native level, - Previous technical sales experience id desirable, - Knowledge of Asian market is a big advantage, - Availability for regular travel. Pracoviště: Myq, spol. s.r.o. - 001, Českomoravská, č.p. 2420, 190 00 Praha 9. Informace: Petra Sluková, .