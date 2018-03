Na dopravní situaci na Žižkově dohlédnou strážníci v terénu

Dopravní situace na Žižkově prošla v uplynulých dvou dnech těžkou zkouškou. V okolí rekonstruované husitské ulice se tvořily kolony a MHD měla zpoždění. Ke snížení těchto problémů by měly přispět posily z řad pražských strážníků. Ve středu o tom informovala Městská policie na sociálních sítích.

„Strážníci Městské policie hlavního města Prahy poskytují maximální součinnost všem subjektům pro to, aby co nejvíce minimalizoval případný negativní dopad této uzavírky v souvislosti se stavem okolních ulic a dalších komunikací. Konkrétně zde dbají na to, aby byly dodržovány dopravní předpisy a zamezilo se i neohleduplnému parkování, které by blokovalo provoz,“ uvedl radní pro bezpečnost Libor Hadrava.

Část Žižkova průjezdná

Strážníci tak např. budou dohlížet na respektování přenosného dopravního značení i na problémy při změnách jednosměrného provozu.

„Snažíme se dělat maximum pro to, aby tato část Žižkova zůstala průjezdná i ve špičce. Dnes jsem se sešel také s ředitelem Městské policie Šusterem a s místostarostkou Prahy 3 Vítkovskou. Soudím, že komunikace, která mezi námi probíhá, funguje velmi dobře, takže pevně věřím, že nakonec uspějeme,“ doplnil radní.