Stání svátek 28. září nabízí nejen možnost oslav či odpočinku, ale také rozmanité příležitosti k poznávání. Veřejnosti bude zpřístupněno například sídlo vlády ve Strakově akademii, a to i s výstavou historických vládních vozů v zahradě. Jde o autentické automobily, které v minulosti vozily ústavní činitele.

Strakova akademie. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Interiér sídla vlády včetně míst, kde jednají ministři či premiér pořádá protokolární akce, si budou moci prohlédnout zájemci, kteří dorazí mezi devátou a šestnáctou hodinou.

Výstavu v zahradě představující auta, která sloužila předsedům vlád od 60. let minulého století do konce tisíciletí, si zájemci budou moci zdarma prohlédnout během tří dnů: do 30. září vždy mezi 10. a 18. hodinou.

K návštěvě dnů otevřených dveří zvou ve čtvrtek rovněž ministerstva financí, kultury či zemědělství, a to mezi 10. hodinou a 15.30, 16.00 či 16.30 (časy nejsou jednotné). Nemusí zůstat jen u komentovaných prohlídek a objevování zákoutí budov: třeba resort financí chystá i představení služby celníků včetně ukázek výcviku psů, výstavky zajištěných padělků či vybavení mobilních hlídek dohledu působících v Praze. Zájemci však také mohou například poznat, jak se zjišťuje metanol v lihovinách nebo obsah těžkých kovů v dětských hračkách.

Třeba ministerstvo kultury ukáže nejen krásy Nostického paláce se skvostnými interiéry a bohatou obrazárnou, ale k vidění budou třeba historický velociped nebo závodní motocykl z 80 let. Vedle muzejních exponátů však nemůže chybět ani „živá kultura“ v podobě kytarového vystoupení nebo ukázek lidové tvorby.

Vyhledávaný jistě bude unikátní přístroj Endopoint ze sbírek Národního muzea, který dokáže přehrát historické fonografické válečky – a doslova tak nabídnout zvuky minulosti. A například Národní technické muzeum ve čtvrtek u příležitosti Dne české státnosti a výročí prvního otevření svých stálých expozic ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech nabídne možnost navštívit své pobočky za snížené vstupné (80 Kč na osobu, pro děti od šesti do patnácti let za 40 Kč).

Den otevřených dveří připravila ale třeba také pražská hygienická stanice. Co zrovna v jejím sídle v Rytířské ulici bude mezi devátou hodinou a 14.30 k vidění? Návštěvníky čeká nejenom seznámení s pozoruhodnou historií budovy Staré rychty, ale uvnitř budou stanoviště jednotlivých odborů představující rozmanitost činnosti hygieniků. Od dohledu na koupaliště přes kontroly restaurací a stánků či měření hluku, sledování pracovních podmínek zaměstnanců i podmínek ve školách až třeba po problematiku infekčních onemocnění.