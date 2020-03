V pohostinských zařízeních lze od té doby provozovat pouze tzv. prodej přes ulici, tedy tak, aby zákazník nevstoupil do podniku. V pražském Karlíně si s novým nařízením hospody, restaurace a bistra poradily dvěma způsoby: buď zřídily prodej jídla a nápojů skrz improvizovaná okénka či přes dveře, nebo zůstaly zavřené.

Různým způsobem fungovaly prodeje například u restaurace Globus na křižovatce Křižíkovy a Březinovy ulice, kavárny Můj šálek kávy na protějším rohu nebo fast foodu Asijské speciality u tramvajové zastávky Karlínské náměstí.

Většina dalších podniků ale měla v sobotu odpoledne skutečně zavřeno. Týkalo se to třeba i vyhlášeného baru M.A.S.H. na zastávce Urxova, ale i za běžného provozu neustále plného podniku Hamburk ze sítě Lokál na Karlínském náměstí. Vidět za slunného počasí chodník před Lokálem neobsypaný hrozny lidí byl především pro místní jistě zvláštní zážitek.

Stejně tak měla zavřeno vyhlášená restaurace s diskotékou U mrtvýho ptáka v Křižíkově ulici. I tam bývá v sobotu večer před podnikem hodně plno, tentokrát bylo pusto a tma.

"Do hospod jsem chodil každý den"

Jedna strana mince je ta ekonomická, která se týká především majitelů a provozovatelů občerstvoven. Druhá se týká pocitů lidí, kteří byli zvyklí tyto podniky pravidelně navštěvovat a scházet se zde.

"Do hospod chodím každý den a bez nich si to nedovedu představit. Jsem prostě hodně společenský člověk," prozradil asi padesátiletý Honza, který smutně nakukoval do oken jednoho ze zavřených karlínských barů.

"U mě to není o tom, že k životu nutně potřebuji alkohol, já doma piju ´lahváče´ třeba po jídle nebo si s manželkou dáme skleničku vína u nějakého filmu, jinak si dávám vodu z kohoutku. I číst knížky nebo tisk si chodím raději do hospody nebo vinárny. Potřebuju kolem sebe tu atmosféru, vnímat mikrosvěty lidí, kteří tam také chodí," dodává.

"Chudáci zdravotníci"

Svět sociálních sítí se rozdělil na dvě části: jedna z nich s opatřením beze zbytku souhlasí a kritizuje ty, kteří se jej nějakým způsobem snaží obejít. Druzí se pyšní tím, kolik otevřených "okének" se jim podařilo objevit a kde si co mohli dát.

"Já tomu moc nerozumím, nevím, jak moc se tahle ´čínská chřipka´ liší od té naší. Ale asi to nějakou paseku dělá. Takže pokud je to nezbytné, nedá se nic dělat, vyhledávat nějaké okénkové ofuky nehodlám. Spíš mi vadí, jak Babiš podle mě lže. Pořád tvrdí, že jsme ve všem nejlepší a všeho už je dostatek. Pak ale roušky a respirátory teprve budou, ještě později jsme je objednali, určitě budou příští týden, sám je rozvezu a nakonec se ukáže, že je ještě nemají ani chudáci zdravotníci, kteří s tím denně přicházejí do styku," uzavírá Honza.