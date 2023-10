V dosavadní konečné zastávce Divoká Šárka se linky číslo 20 a 26 odkloní z Evropské – a přes zastávky Vlastina, Sídliště Na Dědině a Ciolkovského pojedou do nové konečné Dědina s obratištěm tramvají u kruhového objezdu s křížením ulic Drnovská a Dědinská. Neměl by to však být konečný stav: počítá se s tím, že časem by zde tramvaje překonávaly Pražský okruh po nadjezdu směrem k Ruzyni; k chystanému terminálu Dlouhá Míle.

Zvyknout si na jiné využívání veřejné dopravy bude v té souvislosti třeba i v Dolní Liboci, na Petřinách, změny zasáhnou do Veleslavína – a především se budou týkat provozu na Evropské. Byť na úplné dokončení prací prací si řidiči a chodci ještě počkají: i po otevření nového úseku tramvajové tratě ještě zůstanou tyto oblasti Prahy 6 nějakou dobu rozkopané.

Mimo jiné se ještě chystají výstavba trolejového vedení pro trolejbusy, které budou s číslem 119 jezdit na letiště, či pokládky elektrických i datových kabelů pod povrch chodníků.

Svézt se po novém úseku kolejí bude možné už v neděli, kdy se na odpoledne chystá slavnostní otevření nové tratě. Zájemci se mezi Nádražím Veleslavín a Dědinou budou moci povozit rozmanitými tramvajovými soupravami včetně historických vozidel – a to většinou zdarma. K vidění bude také zážitkové vozidlo T3 Coupé pro vyhlídkové jízdy, kde platí výjimka: za svezení je třeba zaplatit. To už ale zájemci zjistili. A kdo nemá koupený lístek předem, už se nepřidá: Dopravní podnik hl. m. Prahy hlásí vyprodáno.

Nová tramvajová trať Divoká Šárka–Dědina.Zdroj: Městská část Praha 6

Rozkopané chodníky zůstávají: pozor na ně

- I když se tramvajová trať na Dědinu stává skutečností, radnice Prahy 6 upozorňuje na pokračující dokončovací práce. S tím, že si od občanů vyžádají obezřetnost, ale i trpělivost; omezený bude hlavně provoz na chodnících.

- Městská policie kolem nového úseku připravuje bezpečnostní opatření se zvýšeným dohledem – a chystá i přednášky pro žáky prvního stupně ze ZŠ Žukovského. S upozorněním, co je nově jinak a kde si dát pozor – třeba na zebře v ulici Vlastina.

- Do konce letošního roku se počítá se zábory chodníků pro inženýrské sítě: přeložky slaboproudých kabelů společností CETIN a T-Mobile. Energetici z PRE Distribuce budou dále pracovat na dokončení silnoproudých přeložek a přípojek. Teprve po dokončení těchto prací může dojít na úpravy povrchů chodníků.

- Do doby dokončení chodníků v Evropské ulici zde bude aktuální dílčí omezení v jízdním pruhu ve směru do centra – avšak pouze v čase od 9 do 18 hodin. Tyto práce jsou plánovány po úsecích – a měly by trvat do prosince.

- V Evropské ulici bude do února 2024 pokračovat výstavba trakčního vedení pro trolejbusy v rámci stavby Elektrifikace linky 119. Místní zábory v lokalitě Divoké Šárky ve směru do centra mají být upraveny tak, aby nedocházelo k omezování dopravy v ranních přepravních špičkách pracovních dní.

- Chystá se výsadba stromů v aleji ve Vlastině ulici jako náhrada za zeleň, která byla vykácena dodatečně v rámci údržby. Na protesty veřejnosti kvůli kácení reaguje radnice Prahy 6 vysvětlením, že se sice podařilo ochránit stromy během výstavby tramvajových kolejí, ale jejich stav si přesto vyžádal obnovu.

- Oprava povrchu ulice U Silnice, která utrpěla během výstavby kolejiště, má být hotova do konce listopadu.

- V prostoru mezi ulicemi Ciolkovského, Vlastina a Drnovská se chystá výstavba parkovacího domu, což si vyžádá částečnou uzavírku ulice Ciolkovského. Jedná se o samostatnou akci pražského magistrátu – přičemž harmonogram stavby zatím není znám.

Zdroj: Mluvčí Prahy 6 Marek Zeman, radní Šestky pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš, ředitel Městské policie Prahy 6 Zdeněk Kovanda