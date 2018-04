Na Císařském ostrově bude nová čistička. Stavba už se blíží do finále

/FOTOGALERIE/ V listopadu 2015 primátorka Adriana Krnáčová poklepala na základní kámen Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Krnáčová se ještě před odchodem z magistrátu nové čističky dočká. Stavba za téměř 6 miliard korun už je skoro hotová, dělníci se soustředí na dokončovací práce.

Momentálně pokračují v intezivním tempu rovněž montážní práce v technologické části, od začátku roku 2018 se rozběhly individuální zkoušky jednotlivých zařízení a v polovině dubna byly zahájeny komplexní zkoušky jednotlivých provozních celků. Vše by se tedy mělo stihnout přesně podle časového harmonogramu a měl by být dodržen termín stavby - tedy 8. srpna 2018.

Jediným zádrhelem, který by termín dokončení stavebního díla pozdržel, by bylo doplnění nové vodní linky o technické opatření. To by omezilo tvorbu nežádoucí pěny při procesu čištění. Vyšší tvorba pěny, která má na čištění negativní vliv, je pravděpodobně způsobena zvýšeným objemem tuků v odpadních vodách. Pak by bylo datem dokončení nové čističky 18. září.

„Nová vodní linka je největší stavební akce, která v současné době v Praze probíhá. A jsem moc ráda, že probíhá zcela v klidu a bez skandálů. Problémy, které tam řešíme, jsou pouze technického rázu,“ uvedla v tiskové zprávě pražská radní Jana Plamínková, která rovněž asistovala u položení základního kamene.

Po dokončení nové vodní linky bude zahájen zkušební provoz skládající se ze dvou fází. V první z nich - plánované na 99 dní - proběhne zapracování biologické části nové vodní linky. Následovat bude vlastní zkušební provoz plně funkční čistírny odpadních vod a bude trvat 12 měsíců. Během této doby se prokáže její schopnost čistit přiváděné odpadní vody tak, aby na odtoku do Vltavy byly dodrženy jejich smluvené kvalitativní parametry.

K termínu zahájení zkušebního provozu bude celá stavba dokončena tak, že bude podle původního záměru plně začleněna do krajiny Trojského ostrova a Trojské kotliny bez negativních dopadů na přírodní prostředí v tomto území. Po dokončení zkušebního provozu bude zahájena rekonstrukce stávající linky ÚČOV Praha.

Čistička slouží na Císařském ostrově od roku 1966. V 80. a 90. letech byla rekonstruována, navýšila se tak její nedostatečná kapacita. Současná stavba má zvýšit kvalitu vody vypouštěné do Vltavy a Praha díky splní národní i evropské legislativní normy.