Otevřeno je ve všední dny od 10.00 do 21.00 hodin, o svátcích a víkendech od 9.00 do 21.00 hodin. Výjimkou jsou Štědrý den, kdy bude otevřeno od 9.00 do 15.00 hodin, a Silvestr (9.00 až 18.00 hodin).

Ledová plocha bude v provozu do 31. ledna. Bruslení stojí 140 korun, zlevněné pro děti či seniory 90 korun.