Výluka ve stejném úseku proběhla již loni na podzim, kdy se opravovala část od světelné křižovatky na nábřeží Kapitána Jaroše u stanice metra Vltavská po křižovatku Bubenského nábřeží s Argentinskou ulicí.

Druhá etapa rekonstrukce tramvajové tratě bude probíhat před Pražskou tržnicí od křižovatky s Argentinskou ulicí po ulici Komunardů. DPP tím navazuje na výstavbu Štvanické lávky a dalších osm projektů koordinovaných hlavnímměstem v této oblasti. Část z nich bude probíhat současně s připravovanou rekonstrukcí tramvajové tratě. V letošním roce se jedná o poslední nově zahájenou rekonstrukci nebo dlouhodobější opravu tramvajové infrastruktury v Praze. Rekonstrukci zajišťuje DPP vlastními silami.

Tišší trať než dosud

Stávající tramvajová trať na Bubenském nábřeží pochází z roku 1981. V roce 2003 byla celkově repanelizována v rámci odstraňování povodňových škod, nicméně v parametrech 80. let. Trať je uložena na velkoplošných panelech BKV, zastávka Pražská tržnice zůstala bariérová a úzká. „Cílem rekonstrukce tramvajové tratě v tomto úseku je odstranění BKV panelů a jejich nahrazení pevnou jízdní dráhou. Novou trať budou tvořit kolejnice NT1 upevněné na betonové desce systémem W-tram,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Navíc bude v obytné oblasti opatřena antivibračními rohožemi pro snížení hlučnosti. Zastávka Pražská tržnice bude nově bezbariérová, kapacitnější a bezpečnější, osazena novým městským mobiliářem. „Vyměníme také trolejové vedení včetně stožárů, které jsou na hranici své životnosti. Kromě toho vyměníme kolejové rozvětvení na obou koncových křižovatkách u stanice metra Vltavská a u Dělnické ulice, ale především před Pražskou tržnicí opět obnovíme obousměrný provoz tramvají. Díky rekonstrukci tratě se nejen zlepší průjezdnost tímto úsekem, ale také zrychlí a ztiší,“ dodal Šurovský.

Změny tras tramvajových linek

Linky číslo 1 a 25 jsou v úseku Strossmayerovo náměstí – Dělnická odkloněny přes zastávky Veletržní palác, Výstaviště, Nádraží Holešovice a Ortenovo náměstí.

Linka číslo 6 je ve směru od Kubánského náměstí ze zastávky Vysočanská prodloužena přes zastávky Kolbenova a Hloubětín do obratiště Lehovec.

V úseku Palmovka – Vysočanská je provoz linky číslo 6 posílen.

Linka číslo 12 je ve směru ze Sídliště Barrandov zkrácena do zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu), odkud dále pokračuje jako linka číslo 14 směr Spořilov.

Linka číslo 14 je ve směru od Spořilova zkrácena do zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu), odkud dále pokračuje jako linka číslo 12 směr Sídliště Barrandov.



Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se zastávky:

Vltavská v obou směrech na předmostí Hlávkova mostu,

Palmovka ve směru do centra v Sokolovské ulici.



Pro cestu do oblasti Holešovic DPP doporučuje využít přestup na tramvaj ve stanici metra Nádraží Holešovice.



Náhradní doprava

V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X25 v trase Maniny – Vltavská – Strossmayerovo náměstí.

Zastávky linky X25:

Maniny – nástupní: v zastávce tramvají

Dělnická: v Dělnické ulici, přibližně 75 metrů za křižovatkou s ulicí Komunardů

Argentinská: v Argentinské ulici, v zastávce autobusové linky 156 směr OC Stromovka

Vltavská: na nábřeží Kapitána Jaroše, v zastávce autobusové linky 156 směr OC Stromovka

Strossmayerovo náměstí: v ulici Dukelských hrdinů, v zastávce autobusové linky 156 směr OC Stromovka

Vltavská: na nábřeží Kapitána Jaroše, v zastávce autobusové linky 156 směr Nádraží Holešovice

Holešovická tržnice: v Jateční ulici, za křižovatkou s ulicí U Garáží

Tusarova (do 8. října 2022): v Jateční ulici, přibližně 40 metrů za křižovatkou s ulicí Komunardů

Dělnická (od 9. října 2022): v zastávce tramvají

Maniny – výstupní: v zastávce tramvají



Změny v zastávkách autobusů

Pro linku 156 se zřizují zastávky:

Dělnická (směr OC Stromovka) – v Dělnické ulici, přibližně 75 metrů za křižovatkou s ulicí Komunardů

Tusarova (směr Nádraží Holešovice) pouze od 4. října 2022 do 8. října 2022 – v Jateční ulici, přibližně 40 metrů za křižovatkou s ulicí Komunardů