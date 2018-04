Mytí rukou před spalničkami neochrání, ale pomůže

Střední Čechy - Účinné je jedině očkování. To řekla Deníku Dana Šalamunová ze středočeské hygienické stanice v souvislosti s tím, že se do středních Čech (na Berounsko, zvláště do oblasti Hořovic, a na Kladensko) rozšířilo z Prahy onemocnění spalničkami. Od začátku roku hygienici v kraji evidují 13 případů onemocnění: z toho tři u dětí; devět pacientů je dospělých a jeden mladistvý.

V hlavním městě bylo od začátku roku zaznamenáno 70 onemocnění, přičemž v posledním týdnu jich přibylo devět. Také v metropoli mají dospělí převahu – je jich 46; mezi nimi nechybí ani tři pacienti, kteří mohou prokázat kompletní povinné očkování dvěma dávkami. ČTĚTE TAKÉ: Motolská nemocnice uzavřela urgentní příjem kvůli spalničkám Ani očkování nepomohlo Kvůli kontaktu personálu se spalničkami dokonce musel být před týdnem uzavřen urgentní příjem motolské nemocnice – mělo by to tak být ještě v příštím týdnu – a pražským záchranářům, jimž stejně jako ve středních Čechách zůstala po kontaktu s nemocnými v karanténě část pracovníků, mají dokonce začít pomáhat vojenští zdravotníci. Proti onemocnění často provázenému komplikacemi (jež mohou být až smrtelné), které se šíří kapénkovou infekcí a také se zprvu projevuje jako běžné nachlazení s rýmou a kašlem, má chránit očkování v dětském věku. Předpokládalo se, že má celoživotní účinnost. Ta se však zřejmě časem snižuje. Někteří lidé, jimž dnes táhne na padesátku, navíc nedostali obvyklé dvě dávky, ale pouze jednu. ČTĚTE TAKÉ: Epidemie spalniček kosí lékaře i záchranáře. Nemocných dětí přibývá Zadarmo jen pro děti Lidé, kteří si absolvováním očkování či svou odolností nejsou jisti, mohou požádat lékaře o otestování protilátek. V případě potřeby pak dojde na přeočkování. Ze zdravotního pojištění je ovšem očkování hrazeno pouze dětem; dospělí si je musí zaplatit sami. Výjimkou mohou být některá pracoviště ve zdravotnictví, kde se zaměstnavatel postará jak o testování i zajištění případného přeočkování, tak o jeho úhradu.



V karanténě neskončili jen zdravotníci, ale i další lidé, kteří se dostali s nemocnými do kontaktu. Ve středních Čechách se protiepidemická opatření od začátku roku týkala nebo aktuálně týkají celkem 199 osob, připomněl radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). „V kontaktu s nemocnými z Prahy bylo 131 osob, 68 s nemocnými ze Středočeského kraje,“ upřesnil radní. ČTĚTE TAKÉ: Pražské záchrance pomůže kvůli spalničkám armáda Pomůže i alkohol Hejtmanství také zveřejnilo, že pro snížení rizika onemocnění je důležité dodržovat obecná preventivní hygienická opatření. Důležité je vyhýbat se kontaktu s nemocnými lidmi, nechodit na místa s velkou koncentrací lidí – a význam má také časté a opakované mytí rukou mýdlem pod tekoucí teplou vodou (či používání dezinfekčních gelů na alkoholové bázi).



Existují však i další opatření – včetně doporučení vyhýbat se při zdravení podávání rukou, objímání a líbání. Není také radno půjčovat si mobilní telefony, sklenice, příbory – či u dětí hračky. Podstatné je také nedotýkat se rukama obličeje a nemnout si oči (sníží se tím riziko přenosu viru prostřednictvím rukou z kontaminovaných předmětů). Za připomenutí stojí i to, co by mělo být samozřejmostí: při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývat nos a ústa.

