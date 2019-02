„Začínám mít vážné pochyby, že celý záměr je vůbec myšlen vážně. Žádal jsem od počátku o kompletní seznam budov určených k vyklizení. Obdržel jsem nyní pouze torzo seznamu nemovitostí určených k prodeji, nebo k budoucímu kulturnímu využití. V seznamu zcela chybí budovy, kde je stát v nájmu, ačkoliv na úspoře z pronájmů staví pan premiér ekonomickou návratnost celé akce,“ napsal pražský primátor na web regionální buňky Pirátské strany.

Hřib dodal, že nejdříve státní úřad poskytl i údaje o počtu úředníků sestěhovaných do Letňan, ale v novém seznamu zase počty chybí. „Není tedy jasné, zdali prezentovaný výpočet návratnosti není ve skutečnosti pouze marketingová chiméra.“

Deset tisíc úředníků

Státní úřad ve čtvrtek sdělil, že navrhuje prodat 33 budov a dvě nynější ministerstva chce otevřít veřejnosti. Šéfka ÚZSVM Kateřina Arajmu v minulosti řekla, že dohromady se má transakce týkat 115 budov, z nichž 90 se má vyprázdnit a do zbytku se přesunou zaměstnanci z jiných úřadů. Celkem by mělo jít o zhruba 10 tisíc zaměstnanců. Návratnost investice je podle Arajmu do pěti let.

Nové vedení Prahy odmítá, aby v Letňanech vyrostlo „úřednické ghetto“. Hřib proto po Babišovi požaduje za pozemky u konečné stanice metra C prodej areálu Nemocnice Na Bulovce, Karlínských kasáren (ty jsou v aktuální seznamu budov k prodeji uvedeny) a dostavbu Městského okruhu za zhruba 60 miliard korun. Vládní čtvrť navíc podle pražské koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) musí vziknout zároveň s novou nemocnicí i více než tisícovkou bytů.

Panelákový barák ve Vršovicích

Po dvou lednových jednáních pokračují Babiš a Hřib v mediální přestřelce. Pirátský primátor v pátek opět přešel do ofenzívy. „Nechápu, proč je na seznam zařazena také budova Ministerstva životního prostředí ČR ve Vršovicích. Nejedná se totiž o 'nějaký panelákový barák', jak tvrdí pan premiér. Jde o budovu navrženou od počátku jako administrativní, která před pár lety prošla kompletní výměnou fasádního pláště,“ píše Hřib.

Primátor dále zimuňuje nemovistoti v Hybernské, Washingtonově nebo Orebitské ulici, v nichž podle něj už žádní úředníci nejsou. „Takže z nich nelze ani žádné úředníky vystěhovat. Není tedy vůbec jasné, podle jaké koncepce jsou ty budovy do tohoto seznamu vybírány a zdali tento plán nějakou koncepci vůbec má,“ uzavřel Hřib, který doufá, že dostane opravdu kompletní dokument. Úřad jej slíbil do konce února.

ÚZSVM se ve čtvrtek bránil kritice, že tají Prahou požadované údaje a obhajoval se legislativními omezeními. Babiš a spol. argumentují hlavně úsporou zhruba půl miliardy ročně, které vynaloží stát na pronájem a provoz administrativních budov na území metropole. Předseda menšinové vlády opřené o komunisty je momentálně s manželkou Monikou na dovolené na horách. Babišová umístila společnoou fotku na Instagram, kde od sluníčka spaláného manžela z legrace tituluje jako „tydýt“.