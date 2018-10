Muzeum pražského vodárenství otevírá své brány a představí nový exponát

Tradičními podzimními dny otevřených dveří ožije o víkendu 13. a 14. října Muzeum pražského vodárenství, které sídlí v Podolské vodárně. Vstup je zdarma a návštěvníci mohou po oba dva dny do muzea zamířit od 9.30 do 16.30 hodin.

Premiérově se představí nový exponát - vodní čerpadlo typu Gatter, pojmenované podle jeho výrobce Josefa Gattera z Kuřivod. Pochází z roku 1902 a bylo umístěno v obci Pavlovice. Zde také až do sedmdesátých let minulého století čerpalo vodu do místního vodovodu. Strojní zařízení bylo v roce 2014 demontováno a prošlo důkladnou a časově náročnou rekonstrukcí.

Historie Muzea pražského vodárenství sahá až do roku 1952, kdy první návštěvníci zamířili do suterénních prostor v tehdejším sídle Pražských vodáren na Národní třídě. Do areálu vodárny v Podolí se přestěhovalo v roce 1996. O rok později byla expozice s výstavní plochou o rozloze 800 m2, s depozitáři a přednáškovým sálem slavnostně otevřena.

Muzeum nabízí skutečné skvosty – vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. či model čerpacího soustrojí z rukou českého vynálezce Josefa Božka. Zároveň myslí i na současnost, například pro děti jsou připraveny interaktivní hry na moderních dotykových obrazovkách. Pro vozíčkáře je k dispozici „schodolez“, který umožní bezproblémový přístup do expozice, jež je koncipována jako bezbariérová.

Do muzea v loňském roce zamířilo přes třináct tisíc návštěvníků z České republiky i ze zahraniční mimo jiné z Francie, Německa, Velké Británie, Ruska nebo USA.