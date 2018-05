Muzeum pražské MHD slaví čtvrtstoletí. Vystavuje pluh, který sloužil jako chata

/VIDEO/ Před 25 lety - tedy 14. května 1993 - se slavnostně otevřelo pražské Muzeum městské hromadné dopravy. Při oslavách čtvrtstoletí rozšířil dopravní podnik bohatou expozici o jeden velmi zajímavý kousek.

Muzeum MHD v Praze slaví 25 let existence. Vystavuje vrak sněžného pluhu.Foto: Ondřej Láska, DPP

Střešovická budova z roku 1909, v níž muzeum sídlí, sloužila původně jako běžná vozovna a je typickou ukázkou účelových staveb, které v éře expanze hromadné dopravy budovaly Elektrické podniky hlavního města Prahy.

Šestá pražská vozovna byla depem pro tramvaje až do roku 1992. O rok dříve byla prohlášena kulturní památkou. Před dvaceti lety se dočkala této pocty také ojedinělá sbírka historických vozidel, kterou vlastní Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a vystavuje ve Střešovicích návštěvníkům.

Její počátky se datují do roku 1964, kdy se sbíraly historické tramvaje z přelomu století do vozovny Pankrác. Na jaře roku 1971 se přestěhovaly všechny exponáty do nedalekých Vokovic, veřejnosti se však ukazovaly jednou až dvakrát ročně na dvoře vozovny.

Tři roky po pádu komunistického režimu se muzejní kousky vrátily do Vozovny Střešovice, kde se starají rovněž o komerční provoz historické tramvaje č. 41 (notoricky známá jako číslo 91).

Nejcennější je koňka z roku 1886

DPP neustále sbírku historických vozů rozšiřuje, momentálně jich je téměř sedmdesát. Kvůli místu jsou však některé uloženy v depozitáři a vystavovány pouze příležitostně. Nejstarším a nejvzácnějším kusem sbírky je vůz koňky z roku 1886.

Vedení muzea si nadělilo dárek v podobě dalšího rozšíření. "Od soboty je v expozici premiérově vrak motorového sněhového pluhu z roku 1907," sdělil vedoucí jednotky Historická vozidla Ondřej Láska.

Zajímavé je, že pluh zůstal v nálezovém stavu. Vypadá tedy jako zahradní chatička, vozidlo totiž od roku 1953 přes šedesát let sloužilo právě takhle. Nyní si nový exponát mohou prohlédnout lidé v Praze.

Celkově navštívilo loni Muzeum MHD 23 308 návštěvníků. Muzeum je letos otevřeno od 30. března do 18. listopadu (víkendový a sváteční provoz je od 9 do 17 hodin). Vstupné pro dospělého činí 50 korun, děti mají vstup zdarma. Kromě zmíněných vozidel jsou k vidění modely, fotografie, historické dokumenty, jízdenky či plánky spjaté s pražskou veřejnou dopravou.