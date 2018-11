Muzejní oáza, nejkrásnější projekt Prahy? Cyklistický spolek chce vyhnat auta

Jako by se při vší slávě spojené s otevřením zrekonstruovaného Národního muzea zapomnělo na prostor mezi historickou budovou a bývalým sídlem Federálního shromáždění. Muzejní oáza ovšem také prošla krásnou proměnou. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) považuje revitalizaci horní části Václavského náměstí za jeden z nejvýznamnějších projektů.

Prostor mezi starou a novou budovou Národního muzea byl sjednocen novou žulovou dlažbou, která barevně koresponduje s obnovenou fasádou nedávno otevřené dominanty „Václaváku“. Magistrát v tiskové zprávě z konce října slibuje lepší pohyb chodců i cyklistů. Navíc upozorňuje na lavičky a odpadkové koše, které jsou jakožto vítězné návrhy designérské soutěže součástí nového pražského mobiliáře.

„Jedná se bez pochyby o jeden z nejkrásnějších a nejvýznamnějších projektů, které měl IPR za pět let existence možnost realizovat. Podařilo se nám opět nejen rekonstruovat, ale připravit prostor i na jeho budoucnost. Ať už se jedná o tramvaj nebo humanizaci magistrály a její lepší soužití s městem,“ uvedl ředitel pražského IPR Ondřej Boháč k projektu vedeného architektem Jakubem Hendrychem. Právě umístění 70 metrů tramvajových kolejí považují městští plánovači za zásadní. Trať má v budoucnu spojit Vinohrady a Hlavní nádraží. IPR návrat tramvají na Václavské náměstí dlouhodobě podporuje.

Ondřej Fous, autor krajinářského řešení, počítal také s výsadbou 60 stromů a přes sto tisíc kusů rostlin. Součástí investice za zhruba 140 milionů korun bude také revitalizace Čelakovského sadů. „Vnímám to jako navrácení prostoru lidem. Doufám proto, že z rekonstrukce tohoto historického místa budou mít radost hlavně Pražané, je to totiž skutečně důležitý veřejný prostor,” řekla končící primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Magistrát také uvádí, že původní obousměrná vozovka muzejní budovy nemilosrdně oddělovala. Jenže automobilový provoz na „náměstíčku” před Národním muzeem dokončenou rekonstrukcí úplně neskončil, řidiči mohou z magistrály zabočit doleva a projet až do Vinohradské ulice. Podle cyklistického spolku AutoMat tudy projedou čtyři tisíce vozidel denně. „Bylo by záhodno, aby prostor fungoval jako náměstí pro pěší a ne jako tranzitní silnice,” říká jeden ze členů ve videu na Facebooku. O využití veřejného prostoru diskutují rovněž architekti. Lidem zatím slouží hlavně při čekání ve frontě před vstupem do „nového” Národního muzea, které bude až do konce roku otevřeno zdarma.