Praha - Nikoliv pouhá překlenovací vláda, která by měla dovést Prahu k řádným komunálním volbám v příštím roce. Nová rada hlavního města, složená výhradně ze členů TOP 09, musí s tichou podporou zastupitelů za ČSSD rozhodnout o obrovských dlouhodobých investicích v přibližné hodnotě padesát až šedesát miliard korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dimír Šťastný

Již třetí politické vedení metropole od roku 2010 si bude muset odříct letní dovolené a tvrdě pracovat. Zbývá mu necelý rok a půl, aby udrželo při životě projekt opencard, vyvedlo ze zatím nejtěžší finanční krize největší městskou firmu dopravní podnik, sehnalo další zdroj příjmů do poloprázdné městské kasy, nebo zajistilo včasné spuštění tunelového komplexu Blanka a nového úseku trasy metra A z Dejvic do Motola.

Pokud by se radním například nepodařilo sehnat peníze pro výstavbu nové Ústřední čistírny odpadních vod, hrozily by Praze sankce. Je potřeba také naplánovat další rozvoj městské infrastruktury, včetně trasy metra D do Písnice, dořešit stále nedokončený Pražský okruh, nebo zahájit dlouho naplánovanou revitalizaci ostrova Štvanice.

K tomu všemu by radní neměli na základě dohody s ČSSD škrtat nad rámec inflace v sociální oblasti, udržet na současné hladině financování škol a divadel, a nezvyšovat předplatné jízdné v MHD.

Opozice Radě nic zadarmo nedá

Některým radním za TOP 09, včetně primátora Tomáše Hudečka může práci komplikovat nedávné obvinění v kauze opencard. Rozhodně je nehodlá šetřit ani opoziční ODS. „Chceme být konstruktivní, ale zároveň tvrdou a nesmlouvavou opozicí," ujistil na posledním zasedání městského zastupitelstva exprimátor Bohuslav Svoboda (ODS). „Pokud se nám cokoliv nebude zdát, nepodpoříme to," dodal.

Rovněž ČSSD, která navzdory politické dohodě s TOP 09 tvrdí, že stále zůstává opoziční stranou, nemusí radě schválit vše. Například podporu, pro nákup většinového podílu akcií městských firem, zejména Pražské plynárenské, bude zřejmě TOP 09 muset hledat napříč zastupitelstvem.