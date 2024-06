S velkou pozorností sledují obyvatelé Vinoře na severním okraji Prahy informace, které přicházejí z Chorvatska o riskantním chování českých výletníků. Právě obyvatel Vinoře se to dotýká osobně: znají rodinu ze sousedství, která na takové počínání tragicky doplatila. Někteří se podivují a nechápou, co se mohlo stát: jde prý o lidi, u nichž si sklonů k riskování nikdy nevšimli. Ani zájmu vyhledávat adrenalinové zážitky.

Deník sice nenašel nikoho, kdo by byl ochoten k věci blíže promluvit – získal však potvrzení, že zprávy o smrtícím v výbuchu u auta, který postihl místní rodinu, je ve Vinoři velké téma. Povídá se o tom, že do Chorvatska se společně vypravily dvě rodiny – a událost, nad níž zůstává rozum stát, se prý přihodila krátce před koncem dvoutýdenní dovolené.

Výbuch u auta, kde explodovala náhodně sebraná munice nalezená při předchozí návštěvě vojenského prostoru, zabil devítileté dítě – a další lidé kolem utrpěli zranění. V té souvislosti Deník ve Vinoři zaznamenal i informaci o transportu 34leté pacientky, matky zesnulého školáka, do motolské nemocnice. Vedoucí odboru komunikace Fakultní nemocnice v Motole Pavlína Danková však neměla co říci. „Ne, tuhle informaci potvrzenou nemám,“ odpověděla v sobotu 22. června odpoledne na dotaz Deníku.

Také oficiální údaje o smrtícím incidentu v Chorvatsku jsou spíše skrovné. A vzhledem k tomu, že zemřelo nezletilé dítě, to tak zřejmě i zůstane. Naznačuje to alespoň mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake: „S ohledem na skutečnost, že při incidentu v Zadarské župě zemřelo dítě, nebudeme poskytovat žádné informace. Náš zastupitelský úřad je v kontaktu se všemi relevantními institucemi.“

Nalezenou střelu rodina odvezla

Pokud se daří rekonstruovat okolnosti události a její souvislosti, rodina se ve středu 19. června vydala na výlet vojenského prostoru Josipa Markiče. Podle všeho ona i přátelé, kteří ji doprovázeli, věděli, že jedou do míst, kde lze narazit na pozůstatky po výcviku armády. Zajet tam lze volně, i když nikoli omylem: silnici vroubí cedule, které v chorvatštině i angličtině upozorňují na nebezpečnou oblast se vstupem na vlastní nebezpečí.

Skupinka zřejmě navštívila vojenský prostor u města Knin záměrně. Podle svědků, s nimiž hovořili novináři z chorvatských médií, tam Češi vyhledávali vojenské trofeje, s nimiž se fotili. Šestačtyřicetiletý otec prý nejen dovolil synovi, aby sebral nalezený artefakt, který byl později identifikován jako „čtyřicetimilimetrový protipancéřový granát“, ale osobně prý tu věc i naložil do auta.

K tragédii došlo později, když vůz musel vpodvečer kvůli poruše neplánovaně zastavit na odpočívadle u silnice mezi městem Obrovac a vesnicí Bilišane. V té chvíli chlapec předmět z vozidla vyndal a manipuloval s ním – přičemž vlivem neopatrného zacházení došlo k iniciaci. K výbuchu.

Hoch při explozi zemřel, další čeští občané utrpěli zranění. Do nemocnice v Zadaru byly podle údajů chorvatského listu Dnevnik Nova převezeny ženy ve věku 34 let (byla operována kvůli těžkému poranění břicha) a 49 let (utrpěla vážné poranění oka); 39letému muži stačilo ošetření na místě. Šestačtyřicetiletého otce zesnulého hocha, který vyvázl bez vážnějších zranění, chorvatská policie zadržela. V pátek ho propustila s tím, že vyšetřování bude předáno české straně.

Nebezpečný polygon Čechy láká

Chorvatská média v sobotu informovala, že takzvaná válečná turistika s návštěvami volně průjezdných, avšak nikoli bezpečných vojenských prostorů se mezi Čechy těší velké oblibě. Portál Danas.hr, přinášející zpravodajství televize RTL, upozornil na to, že v pátek se do prostoru Josipa Markiče vydala desetičlenná skupina českých motorkářů. Jeden z nich uvedl, že značení na místě vnímá jasně: na vlastní nebezpečí je vjezd možný. To potvrdil i šibenicko-kninský župan Marko Jelić. Každý by se podle něj měl řídit zdravým rozumem a nedotýkat se věcí, které vypadají nebezpečně.