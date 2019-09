Už přes týden se v prvním českém multikině Galaxie nepromítá. Cinema City pobočku u metra Háje zavřela kvůli nezájmu diváků. Velký zájem však mají obyvatelé Prahy 11 o budoucí využití Galaxie. V minulosti se několikrát plánovala výstavba výškových budov.

Územní studie Háje počítá s výstavbou v okolí stanice metra i zavřeného multikina Galaxie. | Foto: Atelier SAEM

„Jedná se o českého investora, který zatím nemá představu, co bude s objektem multikina Galaxie dál. Případný projekt by však byl realizován nejdříve během pěti až šesti let,“ řekla Pražskému deníku mluvčí městské části Anna Kočicová poté, co zástupci radnice jednali s vlastníkem prostor.