Praha - Moravský Krumlov, kde jsou plátna Alfonse Muchy umístěna, se záměrem nesouhlasí.

Cyklus velkoformátových pláten Alfonse Muchy nazvaných Slovanská epopej se bude stěhovat.

Radní hlavního města na včerejším zasedání pro obrazy vybrali definitivní místo: Muchova epopej najde nový domov v areálu holešovického Výstaviště.

„Rozhodli jsme o umístění epopeje v Křižíkově pavilonu B. Rada jednoznačně podporuje návrat Slovanské epopeje do Prahy,“ sdělil včera Milan Richter, radní pro kulturu. Podle něj je třeba upravit interiér Křižíkova pavilonu B, zavést do něj klimatizaci, vzduchotechnika v něm už je.

„Na zámku v Moravském Krumlově, kde jsou plátna vystavena, tyto technické věci chybí. V zimě je zámek uzavřen a obrazy trpí střídáním teplot,“ řekl Richter, který musí o přesunu jednat s nájemcem Výstaviště, akciovou společností Incheba Praha.

Nový pavilon

„Zatím nemáme oficiální stanovisko magistrátu, proto nebudeme záměr města přesunout epopej na Výstaviště komentovat. Počkáme, až nás město osloví. V jednání je spousta alternativ, kam epopej umístit,“ reagoval na jednání radních Radovan Ježovič, mluvčí společnosti Incheba Praha.

Jedna z alternativ je také stavba nového pavilonu pro Muchovy obrazy. Ten by podle Richtra mohl vyrůst za tři roky. Pak by se do něj mohla rozměrná plátna z Křižíkova pavilonu B přesunout.

Prodloužit výpůjčku?

Muchova epopej je už 45 let vystavena v moravskokrumlovském zámku. „Jakékoli provizorní umístění je pro epopej nedůstojné. Na podzim chceme požádat Galerii hlavního města o prodloužení výpůjčky. Praha se s námi o svých záměrech nebaví,“ řekl Deníku Tomáš Třetina, místostarosta Moravského Krumlova. Podle něj je Slovanská epopej základem městské koncepce cestovního ruchu.

Richter ale nepočítá s tím, že by Praha Moravskému Krumlovu expozici prodloužila. „Prodlužovat smlouvu s Moravským Krumlovem nechceme, to není na pořadu dne. Uvažovali bychom o tom, jen v případě, že by nastaly problémy s umístěním obrazů do Křižíkova pavilonu B,“ potvrdil Deníku Richter.

Prahu tlačí čas

Město si ale s řešením problému, kam s epopejí, musí pospíšit. Za dva roky totiž Praze vyprší Muchova podmínka, kterou uvedl v darovací smlouvě. Pro dvacet rozměrných pláten totiž musí do roku 2010 metropole vystavět odpovídající výstavní halu. Pokud to nestihne, o vzácnou sérii dvaceti obrazů přijde.