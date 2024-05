Letošní mistrovství světa v hokeji začíná. Pro fanoušky je dobrá zpráva i příznivé počasí, které v následujících dnech bude v Praze panovat. Na zápasy se chystají jak pražské podniky, tak oficiální Fan Zóna před O2 arénou.

Pro fanoušky, kteří nesehnali lístky přímo do O2 arény, ale chtěli by se alespoň přiblížit přímo k místu utkání, je již tradičně připravena Fan Zóna před O2 arénou. Kromě hokeje zde bude i bohatý doprovodný program, zahraje spousta kapel a návštěvníci budou mít možnost se zúčastnit i aktivačních her.

„Před nebo mezi zápasy si můžete užít hudební a DJská vystoupení a naladit se tak na hokejové utkání. V Oficiální Fan Zóně vedle Praha Arény konkrétně zahrají Drum For Run, Poletíme?, Eddie Stoilow, Pilot, Metallica Beroun, Nonalis, DJ Roxtar, Portless, V II TO, Jamaron, Sqost, ABBA World Revival, Jen Music, Vanua2, SNBM, All Right Band, DJ Danda, Rammstein Tribute Show, Red Hot Chilli Peppers Revival, Saxofrancis, The Rockset – World Roxette Tribute Band nebo Queens of Bohemia," uvádí organizátoři.

Občerstvení, kde nebude chybět catering a české pivo budou připraveny pro návštěvníky v areálu, kde je vstup zdarma. Platit se bude dál ale pouze kartou.

Dopravní omezení

Organizátoři zároveň vyzývají jak návštěvníky Fan Zóny, tak fanoušky, kteří se vydají přímo na zápasy, aby na cestě do 02 arény využili spíše městskou hromadnou dopravu. V blízkosti arény se nachází linka metra B Českomoravská nebo tramvajové linky 7, 8, 12, 13, 92, 94. Metro bude během šampionátu posilněno a intervaly mezi jednotlivými jízdami budou mnohem kratší. Po finále pak bude jezdit až do jedné hodiny ráno.

Do oblasti v trojúhelníku Sokolovská – Českomoravská – Freyova bude v průběhu šampionátu povolen vjezd pouze pro rezidenty (= povolení MČ P9) a vozidla s povolením organizátora.

Konkrétní ulice s restrikcemi jsou: Čihákova, Drahobejlova, Klečákova, K Moravině, Kovanecká, Kovářská, Kurta Konráda, Lihovarská, Lisabonská, Matějkova, Na Harfě, Na Rozcestí, Ocelářská, Podvinný mlýn, U Skládky, U Svobodárny a U Školičky.

Otevírací hodiny (pouze ve hracích dnech) DVA ZÁPASY

14:00 – do konce večerního utkání (semifinálový den v sobotu 25. května od 11 hodin do konce utkání, medailová utkání v neděli 26. května od 13 hodin do konce zápasu) TŘI ZÁPASY

11:00 – do konce večerního utkání

Libeňské hospody kvůli hokeji zdražují, ale pivo za 110 korun odmítají

Hard Rock Café

Na již 87. mistrovství světa v ledním hokeji se připravují i různé pražské podniky. Na několika místech, nejen v metropoli, se budou živě promítat jednotlivé zápasy. Jedním z nich je i pražský Hard Rock Café na Malém náměstí. Nejočekávanější hokejové zápasy se budou promítat na velkoplošném plátně a návštěvníci se mohou těšit i na speciální menu.

Žluté lázně

I ve Žlutých lázních jsou na hokejové mistrovství připraveni, stejně jako na další velké sportovní události, která nás letos čekají - jako Letní olympijské hry nebo Mistrovství Evropy ve fotbale.

V areálu je možné sledovat zápasy na obrazovkách v Tančírně nebo v přilehlém stanu na velkoplošném plátně. Letos vůbec poprvé bude v lázních nainstalovaná i speciální plocha pro bruslení.

Policisté hlídající hokej v ulicích chybět nebudou, slibuje jejich ředitel

„Do Česka jsme přivezli toto kluziště poprvé. Je to úplná novinka, kterou s námi testuje i český hokejista NHL Josef Marha. Princip je nejen ve speciálním povrchu, ale také v samotných bruslích. Ty mají totiž drobná kolečka a díky tomu můžete jezdit po syntetickém ledu jako po pravém. Ve Žlutých lázních budeme brusle půjčovat, nebo mohou návštěvníci využít svoje, ale musí být s označením TUK, které umožňuje odpojit nože,“ upřesňuje René Hamouz, který švýcarskou novinku do ČR dovezl.

Pivnice U Sadu

Připraveni na fanoušky jsou i na Žižkově v Pivnici U Sadu. Ti pro Deník uvedli, že pivo v souvislosti s hokejovým kláním nezdražili.

Riegrovy sady

Podobně jako loni, i letos se bude fandit v Riegrových sadech. „Po skvělých ohlasech na diváckou arénu v minulém roce pokračujeme v zavedeném systému. Garantujeme konkrétní místo k sezení a dobrý výhled na velkoplošnou profi LED obrazovku, jako na Staromáku - ovšem v sedě. Budou pro vás vyhrazené bary a kuchyň, abyste si zápas pohodlně užili," uvedli zástupci parku. A podobně jako v Pivnici U Sadu, i zde se nerozhodli pivo během šampionátu zdražovat.

Na první zápas české reprezentace jsou lístky již vyprodané, na další zápasy ale mají fanoušci šanci své místo získat. Areál se otevírá vždy hodinu před oficiálním zahájením zápasu.

Kdy hraje Česko? Šampionát odstartuje v pátek 10. května a skončí finálovým zápasem v neděli 26. května. Češi vstoupí do turnaje hned první hrací den. - pátek 10. května Česko x Finsko od 20:20

- sobota 11. května Česko x Norsko od 20:20

- pondělí 13. května Česko x Švýcarsko od 20:20

- středa 15. května Česko x Dánsko 16:20

- pátek 17. května Česko x Rakousko 20:20

- sobota 18. května Česko x Velká Británie 20:20

- úterý 21. května Česko x Kanada 16:20

