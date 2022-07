PODÍVEJTE SE: V okolí nové trasy metra má vzniknout i mrakodrap

Výstavba nové pražské podzemní dráhy probíhá již několik měsíců. Kromě dopravního obsloužení přinese metro D také zlepšení veřejného prostoru v okolí jednotlivých stanic. Zatímco podoba vestibulů je již známa, vedení města představilo, co má být postaveno v jejich nejtěsnějším okolí. První souprava metra by z Pankráce do Písnice měla vyjet v roce 2029.

Projížďka autobusem po budoucích čtvrtích v okolí stanic metra D. | Foto: Deník/Radek Cihla

Na soukromých pozemcích u Nádraží Krč vyrostou tři administrativní budovy s hotelem, obchody, restaurací, kancelářemi a kavárnou. Stávající budova nádraží se zdemoluje a terén zvýší o dva a půl metru. Investorem je firma Reflecta Development, stavět se má začít za tři roky, hotovo bude v roce 2030. Se záchytným parkovištěm „Smyslem je, aby nestavělo jen město, ale našla se spolupráce mezi městem a soukromým developerem. Administrativní budova bude propojena s železnicí, metrem a lávkou na druhou stranu, kde vyrostou další budovy,“ řekl Martin Červinka za Pražskou developerskou společnost. Z dopravního hlediska půjde o významný uzel, v sousedství Jižní spojky vznikne velké záchytné parkoviště s přestupem na vlak a metro. Přímo u nádraží bude 450 parkovacích stání, o kapacitě severní části parkoviště ještě rozhodnuto nebylo. Na zdražování jsou sami. V Praze a kraji žije půl milionu „bytových sólistů“ U Thomayerovy fakultní nemocnice se počítá s úpravou území 16 hektarů. Vznikne zde 1400 nových bytů pro 2500 lidí a další občanská vybavenost, investorem je Reflecta Development a Central Group. Vestibul metra Nemocnice Krč se umístí do víceúčelové budovy, ústit bude na nové náměstí s obchody, jeden z východů má vést také přímo k nemocnici. Stavět se zde začne za tři roky a hotovo bude v roce 2032. Nová náměstí i nové parky Na Nových Dvorech se promění území o ploše téměř 50 hektarů, kde se postaví 2400 nových bytů pro pět tisíc lidí a vzniknou nová náměstí a parky. Investorem je Pražská developerská společnost, která začne stavět v roce 2027 a práce dokončí v roce 2034. Hlavní dominantou bude 80me-trový „mrakodrap“. „S výškou pracujeme tak, že máme tři výškové hladiny, základní má šest pater, potom dominanty, které mohou být různě členěné do výšky 40 metrů, a ta jediná je 80metrová. Střední hladina nepřevýší současnou zástavbu,“ ujistila architektka Jitka Molnárová. Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE. Podle Hlaváčka jsou Nové Dvory vhodné pro vysoké domy, neboť se v okolí nachází administrativní budova Eltodo vysoká 40 metrů s 16 patry. Jednotlivé domy budou mít své vlastní architekty, na jejichž podobu ještě proběhnou výběrová řízení. „Urbanistická studie má vyřešit základní témata v území, pak přijdou architekti a Pražská developerská společnost, která na ty významnější věci pořádá soutěže, na menší vybírá projektanty z portfolií a dělá výběrová řízení,“ řekl Petr Hlaváček (STAN), náměstek pro územní rozvoj. Analýza: V Praze je nákladnější hypotéka, za metropolí zase dojíždění V Libuši se proměny dočká plocha s rozlohou okolo 47 hektarů, kde vyroste 1300 bytů pro 2900 lidí, i zde se počítá s obchody, poštou, lékařskou ordinací či školou. Investorem je Centrum Nová Libuš, které začne s výstavbou v roce 2027 a práce dokončí v roce 2034.

