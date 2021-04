Lidé v městské části s více než 31 tisíci obyvateli se mohou těšit na řadu novinek, které zlepší dopravní obslužnost a zkultivují veřejný prostor na místním sídlišti. Zatím je vše ve fázi koncepční studie, kterou si radnice nechala zpracovat. Před několika dny skončil termín, kdy k ní lidé mohli psát své připomínky, nyní je radnice zpracuje a případně do projektu zanese.

„Je to názor na dané území, které je zanedbané, a jak se k němu postavit,“ říká místostarosta Petr Neumann (TOP 09 a Naše 15 s podporou STAN).

Studie má dvě části. První, nazvaná Nové centrum Hostivař a okolí, počítá se změnami v okolí vlakové zastávky Praha-Hostivař. Železnice tam plní funkci metra, cesta odtud na hlavní nádraží zabere pouze čtvrt hodiny. Je ovšem potřeba zlepšit komfort při přestupech z tramvaje a autobusu na vlak.

Podle plánů se tramvajová trať prodlouží přibližně o pět set metrů směrem na východ k sídlišti Hornoměcholupská. V místech stávající točny tramvají se počítá se stavbou kapacitního parkoviště P+R, u kterého vyroste polyfunkční komplex Nového centra Hostivař. Zda bude budova sloužit jako nákupní centrum, není zatím rozhodnuto, nicméně zahrnovat by měla služby i obchody.

„Vyřeší se přestupní uzel, postaví se bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty, která povede od vlaku k novému náměstí, parkovišti a zastávkám tak, aby byl přestup pohodlný,“ popisuje Neumann.

Za dvacet let

Nejvíce vášní ovšem vzbuzuje výšková stavba, která vedle čtrnáctipatrových paneláků může mít mezi šestnácti a čtyřiceti patry. Tu také lidé nejčastěji komentovali v rámci připomínek. „Je to maximum, co by v tom území bylo únosné, ale nic není závazné. Pokud by se něco takového stavělo, tak nejdříve za dvacet let. Tím, že se stavby vyženou do výšky, se uvolní místo pro parky,“ soudí Neumann.

Druhá část studie s názvem Horní Měcholupy – východ počítá s přeložkou Hornoměcholupské ulice, díky které se nákladní a tranzitní doprava odkloní a napojí na Hostivařskou spojku a dále na obchvat Prahy (stavbu 511 dálnice D0). Tím se celému území od dopravy výrazně uleví, díky čemuž mohou vzniknout zelené plochy s vodními prvky. Jakékoli úpravy v této oblasti však musí začít přeložením Hornoměcholupské ulice.

Mrakodrap kritizuje i opozice. Podle zastupitele Marcela Pencáka (Patnáctka náš domov) radnice nemá peníze na to, aby je vyhazovala na vymýšlení podobných záměrů.

Kritika opozice

„Jde jen o legalizaci projektů developerů, jsme proti nadměrné výstavbě na sídlišti. Nechceme, aby se území vytěžovalo na maximum,“ říká Pencák.

Nejvíce vytýká to, že po schválení studie zastupitelstvem městské části vznikne dokument, který nebude nijak právně závazný. Podle jeho mínění by stačilo přestavět oblast u tramvajové smyčky na základě metropolitního plánu.

Koncepční studii pro Hostivař a Horní Měcholupy si městská část objednala u firmy Hlaváček a partner, se zadáním pomohl magistrát a Institut plánování a rozvoje (IPR). Odborné vyjádření či posouzení zatím ze strany IPR neproběhlo.