Motorkáři z celého světa míří do Prahy. Oslaví narozeniny Harley-Davidson

Zákaznický servis - Zákaznický servis Pracovníci v zákaznických 19 000 Kč

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech Customer Advisor with Russian. Požadované vzdělání: úsv. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 19000 kč. Volných pracovních míst: 57. Poznámka: Náplň práce: technická podpora pro zákazníky se smart phony a s podobnými technickými zařízeními., Požadujeme: znalost ruštiny na úrovni rodilý mluvčí, angličtinu na úrovni pokročilý, orientace na zákazníka, snahu učit se, zkušenost z call centra výhodou., Pracovní smlouva na dobu 1 roku od data nástupu, , Job description:technical support and customer service to customers with smart phones and other telecommunication devices., We require: native/fluent Russian, intermediate English, customer orientated approach, willingness to learn, call centre experience (customer care) is a big advantage.. Pracoviště: Acs czech republic s.r.o. - xerox - futurama business park, Sokolovská, č.p. 668, 186 00 Praha 86. Informace: Lucie Kubíková, +420 725 484 708.