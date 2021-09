„V momentě, kdy se na služebním voze rozsvítily majáky, motorkář zabral za plyn a začal vysokou rychlostí ujíždět,“ popsala mluvčí pražských policistůVioleta Siřišťová začátek zběsilé honičky po Praze, která dále pokračovala ulicí Pod Šancemi.

Do pronásledování se zapojily i další hlídky. „Během ujíždění řidič nerespektoval dopravní značení a projel několik křižovatek na červenou,“ vylíčila mluvčí. Poté co řidič vjel do kolony vozidel stojících na světelné křižovatce ulic Spojovací a K Žižkovu a havaroval, pokoušel se zvednout svoji motorku ze země a pokračovat v útěku. „V tom mu zabránili policisté z místního oddělení Jarov, kteří ho z motorky stáhli a za užití donucovacích prostředků zpacifikovali,“ dodala Siřišťová.

Poté se ukázalo, že muž má platný zákaz řízení a také byl několikrát řešen z amajtekovou trestnou činnost. „Dechovou zkoušku i test na drogy řidič policistům odmítl. Vzhledem k tomu, že si podezřelý stěžoval na bolest nohy, zavolali mu policisté na místo záchranku. Ta ho za asistence policie převezla do nemocnice k ošetření,“ doplnila mluvčí. Devětatřicetiletému muži nyní hrozí až dva roky za mřížemi.